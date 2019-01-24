Ещё
Далее:
Читайте также:
Найти
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
Курсы валют
ЦБ
24.01
$
66.3318
–0.2181
€
75.3861
–0.1680
ММВБ
24.01 11:00
$
66.0075
+0.0075
€
74.9600
–0.0650
Forex
24.01 12:00
$
66.0156
–0.0092
€
74.8676
–0.1494
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.00
$
66.20
€
75.01
€
75.20
Прогноз
28.01 – 04.02
$
66.23
€
75.47
Индексы и котировки
Brent
61.18
+0.67
Золото
1279.31
+0.03
РТС
1187.60
+0.09
Динамика валют
EUR / USD
24.01
1.1357
–0.0141
10.01
1.1498
21.01
10.01
28.12
Курс евро: рубль растёт к евро в начале торгов
RT на русском
2 часа назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
На открытии торгов рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара вырос на одну копейку — до 66,08 рубля.
Курс евро упал на четыре копейки и составил 75,20 рубля.
Читать ещё •••
RT на русском: последние новости
Рубль растёт к доллару и евро
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов
Рубль в начале торгов 22 января снижается к доллару и евро
Рынки
,
Московская биржа
,
Евро
,
Доллар
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Наводим порядок»: почему в Чечне не платят за газ
88
Россия строит триллионный маршрут для всего мира
423
Евро подешевел
Орешкин заявил о конце суперцикла глобализации
Доллар пробил психологическую отметку
40
Видео
00:48
«Наводим порядок»: почему в Чечне не платят за газ
Экономика
Статьи
04:27
В России нашли новую замену доллару
Экономика
03:24
Россия строит триллионный маршрут для всего мира
Экономика
Статьи
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика
Статьи
33:31
Кадыров сделал заявление по долгам за газ в Чечне
Экономика
08:49
Россия теряет миллиарды из-за НДС
Экономика
03:24
Меркель приняла решение по поставкам российского газа
Экономика
04:28
Европа испугалась остаться без российского газа
Экономика
В мире
03:43
Украина провалила сделку по газу
Экономика
Статьи
01:00
Когда начнется слежка за деньгами россиян
Личный счет
Статьи
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Новости
Болезни и лекарства
Наука
ЗОЖ
Народная медицина
Видео
Статьи
Ещё
Свернуть
Путешествия
Новости
Путеводители
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2019
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение