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Курс евро: рубль растёт к евро в начале торгов 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
На открытии торгов рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на одну копейку — до 66,08 рубля.
Курс евро упал на четыре копейки и составил 75,20 рубля.
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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