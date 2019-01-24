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Курс доллара: курс доллара упал ниже 66 рублей 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Курс рубля на утренних торгах усилил рост, курс доллара протестировал отметку в 66 рублей впервые с 7 декабря 2018 года, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.12 мск четверга снижался на 5 копеек — до 66,02 рубля (уже снижался до 65,995 рубля), курс евро — на 15 копеек — до 75,09 рубля, следует из данных Московской биржи.
Февральский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,51% — до 60,83 доллара за баррель.
По мнению экспертов рынка, приближение налоговых выплат, способствующее росту предложения валюты со стороны экспортеров и поддерживает рубль, несмотря на падающую цену нефти.
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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