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Курс евро: курс евро упал ниже 75 рублей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Курс рубля уверенно растет в четверг к основным иностранным валютам, доллар торгуется в районе 66 рублей, евро протестировал сверху отметку в 75 рублей впервые с 14 декабря 2018 года, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 11.02 мск четверга снижался на 8 копеек — до 65,99 рубля, курс евро — на 21 копейку — до 75,03 рубля.
Доллар уже снижался до 65,98 рубля, евро опускался до 74,99 рубля (минимума с 14 декабря 2018 года), также следует из данных Московской биржи.
Февральский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,54% — до 60,81 доллара за баррель.
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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