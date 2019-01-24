Курс евро: курс евро упал ниже 75 рублей

Курс рубля уверенно растет в четверг к основным иностранным валютам, доллар торгуется в районе 66 рублей, евро протестировал сверху отметку в 75 рублей впервые с 14 декабря 2018 года, следует из данных Московской биржи

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.02 мск четверга снижался на 8 копеек — до 65,99 рубля, курс евро — на 21 копейку — до 75,03 рубля.

Доллар уже снижался до 65,98 рубля, евро опускался до 74,99 рубля (минимума с 14 декабря 2018 года), также следует из данных Московской биржи.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,54% — до 60,81 доллара за баррель.