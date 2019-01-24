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Биржи АТР закрылись в основном ростом вслед за рынками США 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в четверг преимущественно ростом индексов на фоне подъема на американских биржах днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,41% — до 2591,69 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,46%, до 1322,3 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,42% — до 27120,98 пункта, корейский KOSPI — вырос на 0,81%, до 2145,03 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,38% — до 5865,7 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 0,09% — до 20574,63 пункта.
Участники торгов в Азии обратили внимание, что основные фондовые индексы США в среду выросли на фоне хороших показателей корпоративной финансовой отчетности за минувший год.
Кроме того, инвесторы отыгрывали заявления президента США Дональда Трампа, который, выступая перед журналистами в Белом доме, сказал, что уверен в достижении справедливой торговли с Китаем "тем или иным образом". Ранее на текущей неделе советник Трампа по экономике Ларри Кудлоу опроверг сообщения СМИ о том, что администрация главы государства отвергла предложение представителей Китая о проведении подготовительных торговых переговоров сторон на текущей неделе.
Также рынки не оставили без внимания и заявление вице-председателя КНР Вана Цишаня на Всемирном экономическом форуме в Давосе, согласно которому Китай, несмотря на неопределенность в мире и замедление показателей темпов роста экономики в прошлом году, продолжит обеспечивать устойчивый рост своей экономики.
На японской бирже была отмечена слабая негативная динамика. Некоторое давление при этом оказали внутренние статданные. Так, исследовательская компания Markit Economics сообщила, что индекс деловой активности PMI в промышленности страны в январе, по предварительной оценке, составил 50 пунктов против 52,6 пункта в декабре.
"Нет новых новостей для покупки, и нет новых поводов для продажи. Инвесторы воздерживаются от действий", — считает инвестиционный директор Libra Investments Ясуо Сакума (Yasuo Sakuma).
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