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Бумаги компаний РФ в основном дорожают в Лондоне 

Прайм 1 час назад
Фото: Reuters
Бумаги российских компаний в четверг демонстрируют в основном положительную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.28 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,94% — до 6,24 доллара, "Лукойла" — росла на 0,69%, до 78,54 доллара, "Новатэка" — снижалась на 0,2%, до 178,15 доллара. Бумаги "Газпрома" росли в цене на 1,7%, до 4,87 доллара, "Газпром нефти" — на 0,77%, до 26,3 доллара.
Цена бумаг ВТБ повышалась на 1,12% — до 1,27 доллара, Сбербанка — на 0,79%, до 13,03 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 1,68%, достигая 18,2 доллара.
Расписки "Норникеля" росли в стоимости на 0,32% — до 20,36 доллара, "Северстали" — на 0,39%, до 14,26 доллара, НЛМК — снижались на 0,04%, до 22,31 доллара.
Стоимость бумаг "Магнита" росла на 2,04% — до 16,26 доллара, "Ленты" — снижалась на 0,72%, до 3,42 доллара. Расписки АФК "Система" дорожали на 0,42% — до 2,87 доллара.
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