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Цены на нефть растут на фоне политического кризиса в Венесуэле 

РИА Новости + ещё 9 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть растут в четверг днем на рисках введения новых американских санкций против нефтяного сектора Венесуэлы на фоне развития политического кризиса в этой стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.56 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,25% — до 61,29 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,3%, до 52,78 доллара за баррель.
Как сообщило венесуэльское подразделение агентства Рейтер на своей странице в Тwitter в среду, администрация президента США Дональда Трампа предупредила американские нефтяные компании о намерении ввести нефтяные санкции против Венесуэлы уже на этой неделе, если политическая ситуация в стране будет ухудшаться.
Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".
В свою очередь президент США Трамп объявил о признании главы оппозиционного парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо президентом страны. В среду Трамп заявил, что не исключает никаких действий в связи с ситуацией в Венесуэле, где набирает обороты политический кризис.
Как считает старший рыночный аналитик Price Futures Group Фил Флинн (Phil Flynn), чье мнение приводит агентство MarketWatch, введение санкций позволит Штатам отказаться от поддержки Венесуэлы, в том числе заблокировать кредиты МВФ, а также потенциально вводить санкции против стран, ведущих бизнес с Мадуро. По данным управления энергетической информации минэнерго США, страна в октябре 2018 года импортировала около 17,7 миллиона баррелей сырой нефти и нефтепродуктов из Венесуэлы.
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Рынки , Николас Мадуро , Фил Флинн , Дональд Трамп , Международный валютный фонд , Администрация США
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