Курс доллара: рубль на следующей неделе окажется под давлением

Налоговый период скоро перестанет поддерживать курс рубля. И российскую валюту протестируют на прочность сразу несколько событий за рубежом. В том числе и развитие ситуации в Венесуэле.

На следующей неделе основные риски для самочувствия российской валюты будут исходить от внешних факторов, считают опрошенные "Российской газетой" аналитики.

Пока рубль остается сильным, постепенно укрепляясь на фоне наступления пика налогового периода и комфортного для рубля уровня цен на нефть (выше 60 долларов за баррель) без какой-либо санкционной риторики, констатирует директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко. Тем не менее, ситуация на внешних площадках остается по-прежнему крайне уязвимой как по дальнейшему развитию событий в торговых спорах между США и Китаем, так и по возможному переносу решения по выходу Великобритании из Евросоюза на неопределенный срок, отмечает аналитик.

Важнейшим фактором для рубля будет развитие политических событий в Венесуэле. С одной стороны, поддержка рубля со стороны нефтяного рынка может ослабнуть, если продолжатся спекулятивные продажи нефти на фоне опасения возвращения к росту добычи в латиноамериканской республике, говорит главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. С другой стороны, на фоне происходящего в Венесуэле возможна активизация санкционной риторики со стороны Запада, добавляет он.

Важным фактором следующей недели станет риск-аппетит инвесторов, который может измениться в зависимости от итогов торговых переговоров США и Китая 30 и 31 января, считает Покатович. При этом на следующей неделе курс рубля останется без поддержки со стороны налогового периода, указывает аналитик. Без него станут более заметны покупки валюты Банком России , вернувшимся на открытый рынок с 15 января, добавляет Тимошенко.

При сохранении нефтяных цен выше 60 долларов за баррель, а также отсутствии новых политических шоков как со стороны венесуэльских событий, так и со стороны риторики Запада, курс рубля на следующей неделе может сформироваться в диапазоне 65,9-67,7 рубля за доллар, прогнозирует Покатович. По оценке Тимошенко, доллар 28 января — 1 февраля будет стоить 65,5-66,7 рублей.