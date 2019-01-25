Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.98
$
66.18
74.95
75.00
Прогноз
28.01 – 04.02
$
67.00
76.40
Индексы и котировки Brent
61.45
–0.26 Золото
1283.76
+0.01 РТС
1188.15
+0.17
Динамика валют
EUR / USD
25.01
1.1321
–0.0141
11.01
1.1463
22.01
11.01
30.12

Биржи АТР растут в ожидании торговых переговоров США и КНР 

Прайм 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют положительную динамику в пятницу в ожидании нового раунда торговых переговоров США и Китая на следующей неделе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.05 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,57% — до 2606,58 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,35%, до 1326,94 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index рос 1,34% — до 27483,98 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,4%, до 2175,1 пункта. Японский Nikkei 225 поднимался на 1,16% — до 20813,38 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,78%, до 5911,5 пункта.
Участники торгов в Азии с оптимизмом ждут встречи представителей США и Китая 30 или 31 января в Вашингтоне для обсуждения торговых вопросов. Предполагается, что в переговорах примут участие вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.
Росту азиатских рынков способствует и позитив на американских биржах. Они закрыли торги четверга преимущественно ростом на фоне внутренней макроэкономической статистики и корпоративных отчетностей.
Старший стратег Sumitomo Mitsui Asset Management Масахиро Ичикава (Masahiro Ichikawa) отмечает, что рынки готовятся к событиям следующей недели. "Торговые дискуссии между США и Китаем позволят понять, как идут переговоры, а голосование британского парламента станет ключевым событием для Brexit. Кроме того, состоится заседание комитета по открытым рынкам ФРС США (FOMC)", — сказал он агентству Рейтер.
Заседание ФРС США состоится 29-30 января, а голосование по новому документу по Brexit в британском парламенте — 29 января.
Прайм: последние новости
Рубль почти не меняется к доллару и слегка снижается к евро Ритейлер "Лента" в 2018 г увеличил выручку на 13,2% Нефть дорожает на политическом кризисе в Венесуэле
Комментарии
Рынки , Парламент Великобритании , ФРС , Госсовет КНР , Reuters
Читайте также
Видео
00:48
«Наводим порядок»: почему в Чечне не платят за газ
Экономика Статьи
04:27
В России нашли новую замену доллару
Экономика
03:24
Россия строит триллионный маршрут для всего мира
Экономика Статьи
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
33:31
Кадыров сделал заявление по долгам за газ в Чечне
Экономика
08:49
Россия теряет миллиарды из-за НДС
Экономика
03:24
Меркель приняла решение по поставкам российского газа
Экономика
04:28
Европа испугалась остаться без российского газа
Экономика В мире
03:43
Украина провалила сделку по газу
Экономика Статьи
01:00
Когда начнется слежка за деньгами россиян
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение