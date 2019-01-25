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Курс доллара: рубль растёт к доллару 

RT на русском 1 час назад
Фото: Alexander Nemenov/AFP
На открытии торгов рубль растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара уменьшился на 2 копейки — до 65,76 рубля.
Курс евро вырос на 11 копеек и составил 74,5 рубля.
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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