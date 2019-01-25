«Покалеченный гигант»: обрушит ли Венесуэла рынок нефти

Попытка госпереворота в Венесуэле может обернуться неожиданными последствиями для нефтяного рынка. С одной стороны, с рынка может уйти еще часть венесуэльской нефти в случае новых санкций со стороны США, с другой — в случае смены режима Боливарианская республика может существенно нарастить добычу, что приведет к избытку предложения. Готов ли рынок к развитию этих сценариев разбиралась «Газета.Ru»

Политический кризис в Венесуэле заставил мировой рынок нефти замереть. Инвесторы и спекулянты взяли паузу: первая реакция нефтяных котировок была довольно сдержанной: цены ненадолго ушли вниз, после чего последовала коррекция.

Никто не знает, как революционная ситуация в крупнейшем нефтеэкспортном государстве, Венесуэле, отразится на нефтедобыче страны, отмечает эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский

Однако пока глаза у страха не так уж велики. Вечером 24 января баррель североморской марки Brent даже снизился на 1,67% до $60,56 за баррель. Но утром 25 января цена подросла до $61,67.

В 2018 году добыча в Венесуэле упала в два раза, опустившись до уровня 1,2 млн баррелей в сутки (б/с), при этом рынок ожидал дальнейшего ухудшения ситуации с добычей в стране в рамках 2019 года, в результате чего ее дальнейшее снижение уже заложено в котировках, отмечает главный аналитик «Промсвязьбанка» Богдан Зварич . До кризиса добыча нефти в стране составляла порядка 2,2 млн б/с.

Однако затишье это может быть временным. Добыча Венесуэлы мала, а резервы огромны, обращает внимания директор аналитического департамента «Golden Hills — КапиталЪ АМ» Михаил Крылов . По оценке BP Statistical Review of World Energy, доказанные запасы нефти в Венесуэле достигают 300,9 млрд баррелей (17,6% от общемировых запасов). Для сравнения, у Саудовской Аравии — около 266,5 млрд

На Венесуэлу по-прежнему приходится около 7% всего импорта сырой нефти в США, и ее значение для нефтеперерабатывающих предприятий Соединенных Штатов еще больше, так как внутри страны, в частности в Пермском бассейне, добывается преимущественно легкая нефть, которой и так избыток, пишет Bloomberg . Перерабатывающим предприятиям вдоль побережья Американского залива требуется более тяжелое сырье для производства дизельного топлива и других средних дистиллятов, которые особенно востребованы благодаря изменяющимся нормам выбросов при транспортировке

В 2018 году США оставались крупнейшими покупателями венесуэльской тяжелой нефти и импортировали в среднем более 500 тыс. б/с.

Венесуэльская нефть поставлялась также на Ближний Восток, отмечает директор отдела корпораций рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Нужна тяжелая венесуэльская нефть и российской компании «Роснефть» : последняя берет ее в счет погашения долгосрочных предоплат и перерабатывает на НПЗ в Индии.

В случае прекращения поставок с Боливарианской республики ее высокосернистую нефть можно, например, заменить сырьем из Ближнего Востока или Канады. Но при таком развитии событий, помимо поиска альтернативы, «Роснефти» предстоит добиться еще не погашенной предоплаты, которая была выдана венесуэльской PDVSA в рамках долгосрочных контрактов, подчеркивает эксперт.

По подсчетам Reuters , с 2006 года российское правительство и «Роснефть» передали Венесуэле не менее $17 млрд в виде кредитов. Часть из них были возвращены за счет нефтяных поставок. Однако на этом направлении неоднократно возникали перебои и срывы сроков. У самой PDVSA существуют проблемы с открытием кредитных линий и работой с нефтесервисными компаниями. Из-за санкций США есть проблемы и с расчетами. Президент Николас Мадуро пытался перевести все расчеты с контрагентами на венесуэльскую криптовалюту ElPetro, но доверия у иностранных покупателей она не вызвала.

«Проблемы экономики Венесуэлы, к сожалению, не решаются запуском криптовалюты. Проект ElPetro вызывал массу вопросов и не казался жизнеспособным», — комментировал гендиректор Vostok Александр Иванов.

Большие вложения в нефтяную отрасль Венесуэлы сделал также Китай. По подсчетам News-Front, инвестиции КНР в экономику этой латиноамериканской страны составили $50 млрд, большая часть из них — вложения в нефтяную сферу. Минувшей осенью стороны Каракас и Пекин договорились о $5 млрд инвестиций в добычу нефти в Боливарианской республике в обмен на поставки черного золота.

И Россия, и Китай на фоне попыток госпереворота в Венесуэле выступили в поддержку действующей власти во главе с президентом Николасом Мадуро.

Дни, когда события в Венесуэле могли повлиять на мировой рынок нефти, кажутся далеко в прошлом, однако «покалеченный гигант» может все еще наброситься, предупреждает Bloomberg. Было бы лучше не слишком расслабляться.

Ранее агентство Reuters сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа предупредила американские нефтяные компании о намерении ввести нефтяные санкции против Венесуэлы уже на этой неделе, если политическая ситуация в стране продолжит ухудшаться. По данным агентства, в качестве одного из вариантов давления Трамп рассматривает ужесточение санкций до полного эмбарго на поставки нефти из этой страны.

Однако и на эти слухи рынок пока реагирует сдержанно.

Возможное негативное влияние внутриполитического кризиса на уровни добычи в стране частично уже учтено в ценах на нефть, уверен Богдан Зварич. Плюс к этому, в случае сильного падения добычи в Венесуэле, в игру может вступить договоренность ОПЕК+, в рамках которой для стабилизации рынка, могут быть увеличены квоты для стран, участвующих в соглашении, что компенсирует снижение поставок из Венесуэлы.

Предложений о проведении экстренного заседания мониторингового комитета ОПЕК+ на фоне событий в Венесуэле не поступало, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак

О том, как рынок будет реагировать на происходящее в стране, Новак также не смог дать однозначного прогноза.

«Рынок очень сложный. И как он будет реагировать, сложно предсказать», — сказал он.

Инвесторы рассматривают перспективу свержения Мадуро как фактор, способный в перспективе ближайших 2-3 лет вернуть венесуэльскую нефтедобычу в зону роста, отмечает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Если предположить, что события будут развиваться таким образом, то на рынок может вернуться объем нефтяного предложения, превышающий 1 млн б/с, отмечает аналитик. Наращивание нефтяных поставок Боливарианской республикой сформирует достаточно существенные риски для дисбаланса рынка, однако сам процесс роста добычи может занять долгое время.

Текущие продажи нефтяного актива могут носить крайне спекулятивный характер, предупреждает Покатович.