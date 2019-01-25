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Биржи Европы растут вслед за рынками Азии 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Основные европейские фондовые индексы поднимаются в пятницу вслед за биржами Азии, при этом слабая статистика из Германии сдерживает рост, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 12.18 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,44% — до 6848,6 пункта, французский CAC 40 — на 0,75%, до 4907,23 пункта, немецкий DAX — на 1,25%, до 11270,3 пункта.
Европейские инвесторы, в частности, отыгрывают позитив из Азии. Биржи АТР в пятницу закрылись в основном ростом в ожидании торговых переговоров США и Китая на следующей неделе.
На динамику торгов влияют также корпоративные новости. Так, американская компания Mastercard сделала предложение о покупке британской компании по переводу платежей Earthport за 233 миллиона фунтов (305 миллионов долларов). Акции британской компании на этой новости растут в цене почти на 26%.
В то же время британский оператор сотовой связи Vodafone сообщил о сокращении выручки по итогам третьего квартала 2018-2019 финансового года (завершился 31 декабря) на 6,8% — до 10,996 миллиарда евро. Акции компании на этом фоне теряют в цене около 1%.
Несколько портит настроение инвесторам слабая статистика из Германии. По данным исследовательского института IFO, индекс делового климата в Германии в январе снизился до 99,1 пункта с показателя декабря в 101 пункта. Аналитики ожидали уменьшения индекса лишь до 100,7 пункта.
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