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Чистый приток в активы России вырос до $135 млн 

Вести Экономика 28 минут назад
Фото: ТАСС
Фонды, инвестирующие в российские активы, за неделю по 23 января получили приток средств в $135 млн против $104 ммлн неделей ранее, по данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).
"Россия оказалась прямо в середине группы стран БРИКСТ (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка и Турция) с притоком в $135 млн", — сообщается в обзоре "Сбербанк КИБ".
Среди стран БРИКСТ приток зафиксировали Южная Африка ($230 млн) и Китай ($667 млн).
Пассивные фонды, инвестирующие в РФ, получили приток в $116 млн, а активные — в $19,1 млн Фонды, инвестирующие только в российские активы (russia-dedicated funds), получили отток в $22,2 млн, фонды GEM (глобальные фонды развивающихся рынков) — приток в $164 млн  Приток в фонды развивающихся рынков снизился до $3,1 млрд с $3,3 млрд неделей ранее. Приток в фонды GEM вырос до $3,5 млрд с $2,8 млрд неделей ранее. Страны Азии без учета Японии лишились$234 млн после притока в $525 млн неделей ранее.
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Рынки , Сбербанк КИБ
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