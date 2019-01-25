Чистый приток в активы России вырос до $135 млн

Фонды, инвестирующие в российские активы, за неделю по 23 января получили приток средств в $135 млн против $104 ммлн неделей ранее, по данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Россия оказалась прямо в середине группы стран БРИКСТ (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка и Турция) с притоком в $135 млн", — сообщается в обзоре "Сбербанк КИБ".

Среди стран БРИКСТ приток зафиксировали Южная Африка ($230 млн) и Китай ($667 млн).

Пассивные фонды, инвестирующие в РФ, получили приток в $116 млн, а активные — в $19,1 млн Фонды, инвестирующие только в российские активы (russia-dedicated funds), получили отток в $22,2 млн, фонды GEM (глобальные фонды развивающихся рынков) — приток в $164 млн Приток в фонды развивающихся рынков снизился до $3,1 млрд с $3,3 млрд неделей ранее. Приток в фонды GEM вырос до $3,5 млрд с $2,8 млрд неделей ранее. Страны Азии без учета Японии лишились$234 млн после притока в $525 млн неделей ранее.