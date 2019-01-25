ЦБ всех удивил

Укреплению рубля не суждено продлиться долго. Так в Росбанке интерпретировали решение Центрального банка России возобновить в феврале покупки иностранной валюты, отложенные в 2018 году.

О принятии такого решения ЦБ сообщил сегодня утром. Регулятор намерен потратить на покупку валюты на внутреннем рынке 2,8 миллиарда рублей в течение 36 месяцев в дополнение к тем покупкам, которые были запланированы ранее.

При этом в Центробанке подчеркнули, что покупки могут быть приостановлены, если нечто станет угрожать финансовой стабильности.

«Банк России удивил нас и, предположительно, участников рынка», — отмечают в Росбанке.

Там полагают, что пресс-релиз Центрального банка будет интерпретирован участниками рынка «просто и прямолинейно» — как «сигнал», что «укреплению рубля не суждено продлиться долго».

В кредитной организации отметили, что вчера российская валюта «чувствовала себя прекрасно» — укрепилась к доллару сильнее любой другой валюты развивающихся стран (5,7%).