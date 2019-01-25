Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.14
$
66.40
75.05
75.30
Прогноз
28.01 – 04.02
$
67.00
75.71
Индексы и котировки Brent
61.15
+0.31 Золото
1288.02
+0.30 РТС
1187.77
+0.29
Динамика валют
EUR / USD
25.01
1.1344
–0.0119
11.01
1.1463
22.01
11.01
30.12

ЦБ всех удивил 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Укреплению рубля не суждено продлиться долго. Так в Росбанке интерпретировали решение Центрального банка России возобновить в феврале покупки иностранной валюты, отложенные в 2018 году.
О принятии такого решения ЦБ сообщил сегодня утром. Регулятор намерен потратить на покупку валюты на внутреннем рынке 2,8 миллиарда рублей в течение 36 месяцев в дополнение к тем покупкам, которые были запланированы ранее.
При этом в Центробанке подчеркнули, что покупки могут быть приостановлены, если нечто станет угрожать финансовой стабильности.
«Банк России удивил нас и, предположительно, участников рынка», — отмечают в Росбанке.
Там полагают, что пресс-релиз Центрального банка будет интерпретирован участниками рынка «просто и прямолинейно» — как «сигнал», что «укреплению рубля не суждено продлиться долго».
В кредитной организации отметили, что вчера российская валюта «чувствовала себя прекрасно» — укрепилась к доллару сильнее любой другой валюты развивающихся стран (5,7%).
Комментарии
Рынки , Росбанк , Центральный банк России
Читайте также
Видео
Россиян предупредили о еще одном росте цен
Личный счет
00:48
«Наводим порядок»: почему в Чечне не платят за газ
Экономика Статьи
04:27
В России нашли новую замену доллару
Экономика
03:24
Россия строит триллионный маршрут для всего мира
Экономика Статьи
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
33:31
Кадыров сделал заявление по долгам за газ в Чечне
Экономика
08:49
Россия теряет миллиарды из-за НДС
Экономика
03:24
Меркель приняла решение по поставкам российского газа
Экономика
04:28
Европа испугалась остаться без российского газа
Экономика В мире
03:43
Украина провалила сделку по газу
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение