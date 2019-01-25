Индекс МосБиржи получил «сигнал»

Вчера индекс МосБиржи встретил «сопротивление» исторического максимума, но уже сегодня повторит попытки его достичь, считают в инвесткомпании «Алго Капитал».

«В четверг он встретил довольно прочное сопротивление в районе 2495 пунктов», — отметили там.

Торги 24 января индекс МосБиржи завершил небольшим (на 0,35%) понижением. В «Алго Капитал» объясняют это «неоднозначным и переменчивым» состоянием внешнего фона — ни нефтяные фьючерсы, ни главные западные фондовые индексы не «сигналили» российскому «явно» об открытии новых позиций.

Сегодня же «сигнал» расти индекс МосБиржи, возможно, уже получил. После закрытия вчерашних торгов Министерство энергетики США отчиталось о росте запасов сырой нефти, что сегодняшним утром заставило двинуться вверх нефтяные котировки.

«Это создает условия для новых попыток захода в район 2500 пунктов с возможным обновлением исторического максимума», — прогнозируют в инвестиционной компании.

Исторический внутридневной максимум индекс МосБиржи установил в октябре 2018 года — 2501,78 пункта.