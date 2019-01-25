ЦБ возобновит отложенные покупки валюты на внутреннем рынке: что будет с рублем

Рост рубля в январе, который наблюдался вопреки понижению цены на нефть и интервенциям ЦБ , на исходе. В пятницу на московской бирже американская валюта начала расти. Пик выплаты по налогам позади, объясняют конец укрепления рубля эксперты. Если весной против России введут новые санкции, то они не исключают рост курса доллара выше 70 рублей за американскую валюту.

Российская валюта росла недолго. Так, если в четверг, 24 января, доллар ушел ниже 66 рублей, то под конец недели, 25 января, американская валюта снова торгуется выше. Днем на Московской бирже курс доллара составил 66,21 рублей.

Официальный курс ЦБ на 26 января 65,92 рубля за американский доллар.

При этом в пятницу регулятор вышел с пресс-релизом о том, что Центробанк принял решение приступить с 1 февраля 2019 года к проведению отложенных в 2018 году покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила.

«Отложенные покупки будут осуществляться равномерно в течение 36 месяцев с момента начала проведения данных операций. Эти операции увеличат ежедневный объем покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила на 2,8 млрд рублей. Банк России оставляет за собой право приостанавливать покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила в случае возникновения угроз для финансовой стабильности», — говорится в релизе ЦБ.

Напомним, ЦБ вернулся в интервенциям на валютном рынке в январе, и ранее эксперты говорили, что это приведет к падению курса рубля. Однако из-за периода уплаты компаниями налогов это, вопреки предсказаниям, не привело к падению.

«Российская валюта продолжает не замечать операций ЦБ из-за активных конвертаций со стороны отечественных экспортеров, продающих валютную выручку для уплаты НДПИ, НДС и акцизов», — отмечал Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ.

Также неплохим для российской валюты январь выдался из-за роста цен на нефть и отсутствия санкционной риторики со стороны США, добавляет он.

Как отмечали эксперты, в январе на налоги из системы уйдет гигантская сумма 1,5 трлн руб., и пик платежей приходится на 25 января. Несмотря на то, что в понедельник компаниям еще предстоит уплатить налог на прибыль, пик обменных операций уже прошел, отмечает Мащенко.

Опрашиваемые «Газетой.Ru» эксперты отмечают, что отложенные покупки со стороны ЦБ в снижении курса рубля не виноваты. Дополнительные покупки валюты в 2,8 млрд руб. не выглядят значительным объемом, отмечает Василий Карпунин, начальник аналитического отдела « БКС Брокер ».

«Сейчас покупается около 15,6 млрд руб. ежедневно, но мы не видим каких-либо девальвационных тенденций», — говорит эксперт.

Покупки ЦБ валюты вносят вклад не более 1,5% от всего объёма сделок на московской бирже, говорит Пётр Пушкарёв, шеф-аналитик TeleTrade. В ближайшее время на рубль будут давить совсем другие факторы.

В частности, это некоторое укрепление американского доллара США по отношению к единой европейской валюте.

Кроме того, это дестабилизация ситуации в Венесуэле.

«Венесуэла самый яркий приверженец российской политики в Латинской Америке, это давний российский экономический партнер в регионе, донором которого стала наша страна», — говорит Роман Блинов, руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра».

При этом, по его мнению, курс российского рубля скорее всего не претерпит существенных изменений, если ситуации в Венесуэле не дойдет до катастрофы. В ближайшее время, по мнению Мащенко, курс российского рубля будет в районе 66,5 рублей за американский доллар.

Существенно большее влияние на курс будет иметь приток иностранных инвесторов в российские активы и геополитическая ситуация в мире, говорит Блинов.

По данным Центробанка, в 2018 году чистый отток капитала из страны составил $67,5 млрд против $25,2 млрд в 2017 году, показав прирост в 2,7 раза.

Между тем России еще в прошлом году обещали новую порцию санкций по «делу Скрипалей», и пока у американских политиков и правительства идет «шатдаун», временное отсутствие финансирования правительства США, серьезных заявлений по этому поводу не будет, но это не значит, что их не последует вовсе, говорит Роман Блинов.

«Скорее всего надо бояться не российский ЦБ, а крайне низкие темпы роста российской экономики и низкую инвестиционную привлекательность страны на фоне риска введения новой порции санкций», — резюмирует эксперт.

Как заявил в недавнем интервью «Газете.Ru» глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков , санкции США против России, скорее всего, примут в этом году.

«В США давят на президента США разными способами, и президент будет отыгрывать это давление, в том числе и конкретными санкционными действиями. Европа, к сожалению, пока еще находится в «плену» у, скажем так, заокеанских товарищей. Поэтому приходится констатировать, что санкционная игра будет продолжаться», — резюмировал он.

Ранее опрошенные «Газетой.Ru» эксперты отмечали, что 2019 год будет «экстремально волатильным для рубля» и даже предсказыали, что в случае введения новых санкций, курс доллара может уйти на уровень выше 70 рублей за американскую валюту.