Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.05
$
66.00
75.00
75.30
Прогноз
28.01 – 04.02
$
65.19
76.26
Индексы и котировки Brent
61.51
+0.00 Золото
1303.66
+0.04 РТС
1192.02
+0.24
Динамика валют
EUR / USD
28.01
1.1412
–0.0057
14.01
1.1469
24.01
14.01
02.01

Акции «Русала» к середине дня растут в Гонконге почти на 5% 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: CC BY-SA 2.0 / UC Rusal Photo Gallery
Акции "Русала" на фоне снятия санкций США к середине дня растут на Гонконгской фондовой бирже почти на 5%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.10 по местному времени (7.10 мск) акции российской компании дорожали на 4,7% — до 3,12 гонконгских доллара (0,40 доллара США). К настоящему моменту самым низким показателем дня стала отметка в 2,96 гонконгских доллара (0,38 доллара США).
На открытии биржи Гонконга в понедельник акции "Русала" подскочили на 7,7% — до 3,21 гонконгских доллара (0,41 доллара США).
Минфин США в воскресенье снял санкции с "Русала", En+ и "Евросибэнерго", подконтрольных Олегу Дерипаске, оставив в силе все санкции в отношении самого бизнесмена.
Минфин США в середине декабря сообщил, что намерен исключить En+, "Русал" и "Евросибэнерго" из санкционного списка при выполнении ряда условий: доля Дерипаски в En+ будет снижена примерно с 70% до 44,95%, а голосовать он сможет не более чем 35% акциями; независимые директора получат 8 из 12 мест в новом совете директоров En+; половина из состава совета будут гражданами США или Великобритании. Дерипаска также уже покинул совет директоров "Русала".
Последние новости
Кадыров предостерег толкнувшего Скабееву украинского депутата В Крыму отвергли требования ПАСЕ по Керченскому проливу Сколько денег Россия потеряет в Венесуэле
Комментарии
Рынки , Компании , Олег Дерипаска , Казначейство США , En+ Group , Евросибэнерго , Русал
Читайте также
Видео
Россиян предупредили о еще одном росте цен
Личный счет
00:48
«Наводим порядок»: почему в Чечне не платят за газ
Экономика Статьи
Дерипаска потерял контроль над активами
Компании
Греф обрадовал россиян прогнозами по ипотеке
Недвижимость
«Лишимся российского газа»: Киев испугался «Турецкого потока»
Компании Статьи
04:27
В России нашли новую замену доллару
Экономика
03:24
Россия строит триллионный маршрут для всего мира
Экономика Статьи
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
33:31
Кадыров сделал заявление по долгам за газ в Чечне
Экономика
08:49
Россия теряет миллиарды из-за НДС
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение