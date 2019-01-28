Курс доллара: период стабильности курса рубля подошел к концу

У рубля начинается не самое благоприятное время. Его курс в ближайшие дни может ослабнуть к доллару и евро. Затем ожидается, что ситуация усугубится, поскольку в США вновь подняли тему санкций.

Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ, специально для "Российской газеты"

— В последний торговый день прошлой недели рост российской валюты прервался: курс оттолкнулся от двухмесячных максимумов и вновь опустился ниже отметки в 66 за доллар.

Главной причиной смены настроений стало неожиданное решение ЦБ РФ нарастить объемы покупки иностранной валюты на 18 процентов, начиная со следующего месяца. Регулятор постарался смягчить возможный негативный эффект своих заявлений, заверив участников рынка в готовности приостановить операции в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, однако первоначальная реакция инвесторов все же была негативной.

Вполне возможно, что благодаря сильному счету текущих операций действия ЦБ РФ не окажут заметного влияния в краткосрочном периоде, но в совокупности с другими факторами заставят игроков занять выжидательную позицию в отношении рубля.

В этот понедельник заканчивается налоговый период, без которого реакция курса могла бы оказаться гораздо сильнее. Кроме того, нефть никак не может найти достаточно сил для возобновления роста, даже в условиях политического кризиса в Венесуэле, результатом которого могут стать очередные санкции США в отношении энергетического сектора страны.

Инвесторы ждут конкретных действий со стороны американского лидера, опасаясь слишком "мягких” ограничений, так как все прекрасно понимают желание Трампа сохранить нефть по низким ценам, доказательством чему являются меры против Ирана.

Более того, запасы сырья в США продолжают расти, а со стороны глобальных фондовых рынков все еще поступают сигналы о высокой вероятности очередного падения, что играет против как стоимости топлива, так и валют развивающихся стран.

Таким образом, для рубля складывается не самое благоприятное время: курс вполне может в ближайшее время ослабнуть до отметки в 66,5 за доллар и 75,3 за евро. Ситуация может стать еще хуже, поскольку в США вновь подняли тему антироссийских санкций. Все говорит о том, что под влиянием внешних факторов текущий период стабильности курса подходит к концу.