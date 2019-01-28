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Лондонская биржа сняла ограничения на сделки с алюминием «Русала» 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Фото: ТАСС
Лондонская биржа металлов (LME) сняла все ограничения на заключение сделок с металлами, произведенными "Русалом", после снятия с компании санкций США, говорится в заявлении биржи.
"После того, как OFAC (департамент по контролю за иностранными активами минфина США. — Прим. ред.) снял санкции против "Русала", LME сняла все предыдущие ограничения в отношении гарантий на металл "Русала". Также стало возможно участникам заключать контракты с "Русалом". Эти изменения вступают в силу немедленно", — говорится в сообщении LME.
Минфин США в воскресенье снял санкции с контролировавшихся Олегом Дерипаской компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго", оставив в силе все санкции в отношении самого бизнесмена.
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Рынки , Компании , Олег Дерипаска , Казначейство США , En+ Group , Евросибэнерго , Русал
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