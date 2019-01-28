Бумаги «Русала» и En+ на Мосбирже подорожали на 10% после снятия санкций США

На открытии Мосбиржи акции «Русала» En+ вырос почти на 10% — до 34,98 рубля за акцию после заявления Минфина США о снятии санкций с компаний. Стоимость распиcок En+ увеличилась на 8,8% — до 612,5 рубля за ГДР, в начале торгов бумаги выросли на 10,5%, передает ТАСС Вместе с тем, снятие американских санкций с компании «Русал» повлияло на стоимость алюминия, которая обновляет минимумы с лета 2017 года. В понедельник минфин США объявил о решении снять санкции с компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго» . Ограничительные меры в отношении российского бизнесмена Олега Дерипаски сохраняются.