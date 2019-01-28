Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.92
$
66.24
75.17
75.40
Прогноз
04.02 – 11.02
$
66.60
76.20
Индексы и котировки Brent
60.53
–0.31 Золото
1300.74
–0.08 РТС
1187.55
–0.09
Динамика валют
EUR / USD
28.01
1.1406
–0.0063
14.01
1.1469
24.01
14.01
02.01

Бумаги «Русала» и En+ на Мосбирже подорожали на 10% после снятия санкций США 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
На открытии Мосбиржи акции «Русала» и En+ вырос почти на 10% — до 34,98 рубля за акцию после заявления Минфина США о снятии санкций с компаний.
Стоимость распиcок En+ увеличилась на 8,8% — до 612,5 рубля за ГДР, в начале торгов бумаги выросли на 10,5%, передает ТАСС.
Вместе с тем, снятие американских санкций с компании «Русал» повлияло на стоимость алюминия, которая обновляет минимумы с лета 2017 года.
В понедельник минфин США объявил о решении снять санкции с компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго». Ограничительные меры в отношении российского бизнесмена Олега Дерипаски сохраняются.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Бумаги «Русала» и En+ на Мосбирже подорожали на 10% после снятия санкций США Выпуск легковых автомобилей в России существенно вырос за 2018 год «Аэрофлот» и НАК отказались комментировать ситуацию с рейсом Сургут – Москва
Рынки , Компании , Олег Дерипаска , Казначейство США , En+ Group , Московская биржа , Евросибэнерго , Русал , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Видео
Россиян предупредили о еще одном росте цен
Личный счет
00:48
«Наводим порядок»: почему в Чечне не платят за газ
Экономика Статьи
Дерипаска потерял контроль над активами
Компании
Греф обрадовал россиян прогнозами по ипотеке
Недвижимость
«Лишимся российского газа»: Киев испугался «Турецкого потока»
Компании Статьи
04:27
В России нашли новую замену доллару
Экономика
03:24
Россия строит триллионный маршрут для всего мира
Экономика Статьи
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
33:31
Кадыров сделал заявление по долгам за газ в Чечне
Экономика
08:49
Россия теряет миллиарды из-за НДС
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение