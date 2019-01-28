Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.95
$
66.24
75.17
75.40
Прогноз
28.01 – 04.02
$
65.50
75.20
Индексы и котировки Brent
60.56
+0.15 Золото
1301.09
+0.04 РТС
1187.55
–0.09
Динамика валют
EUR / USD
28.01
1.1411
–0.0058
14.01
1.1469
24.01
14.01
02.01

Бумаги компаний РФ в Лондоне изменяются в цене разнонаправленно 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Бумаги российских компаний в понедельник демонстрируют смешанную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.53 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,62% — до 6,2 доллара, "Лукойла" — на 0,89%, до 78,16 доллара, "Новатэка" — на 1,17%, до 178,2 доллара. Бумаги "Газпрома" росли в цене на 0,15%, до 4,87 доллара, "Газпром нефти" — на 1,48%, до 25,98 доллара.
Цена бумаг ВТБ увеличивалась на 0,24% — до 1,25 доллара, Сбербанка — на 0,52%, до 13,13 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 0,27%, достигая 18,17 доллара.
Расписки "Норникеля" росли в стоимости на 0,03% — до 20,11 доллара, "Северстали" — снижались на 0,59%, до 14,4 доллара, НЛМК — опускались на 0,04%, до 22,53 доллара.
Стоимость бумаг "Магнита" снижалась на 1,11% — до 15,81 доллара, "Ленты" — росла на 0,52%, до 3,41 доллара. Расписки АФК "Система" дорожали на 0,49% — до 2,86 доллара.
Прайм: последние новости
ПОВТОР - АНОНС - "Киберпонедельник-2019" в России: скидок хотят не только потребители Акции "Русала" завершили торги в Гонконге ростом на 9,4% Биржи Европы снижаются в ожидании новостей из Великобритании
Комментарии
Рынки , АФК Система , Газпром , Банк ВТБ , "Магнит" , Тинькофф банк , Сбербанк России , Газпромнефть , Северсталь , Лукойл , Новатэк , Роснефть , Новолипецкий металлургический комбинат , Норникель
Читайте также
Видео
Россиян предупредили о еще одном росте цен
Личный счет
00:48
«Наводим порядок»: почему в Чечне не платят за газ
Экономика Статьи
Дерипаска потерял контроль над активами
Компании Личный счет
Греф обрадовал россиян прогнозами по ипотеке
Недвижимость
«Лишимся российского газа»: Киев испугался «Турецкого потока»
Компании Статьи
04:27
В России нашли новую замену доллару
Экономика
03:24
Россия строит триллионный маршрут для всего мира
Экономика Статьи
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
33:31
Кадыров сделал заявление по долгам за газ в Чечне
Экономика
08:49
Россия теряет миллиарды из-за НДС
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение