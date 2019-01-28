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Акции «Русала» завершили торги в Гонконге ростом на 9,4% 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
Акции российского производителя алюминия "Русала" по итогам торгов понедельника на Гонконгской фондовой бирже выросли в цене на 9,4% на новостях о снятии США санкций с компании, свидетельствуют данные торгов.
К закрытию биржи ценные бумаги "Русала" подорожали на 9,4%, до 3,26 гонконгского доллара. Таким образом, они достигли максимальной цены с начала апреля, когда против компании были введены санкции.
Минфин США в воскресенье снял санкции с ключевых активов Олега Дерипаски — "Русала", En+ и "Евросибэнерго", оставив в силе все санкции в отношении самого бизнесмена.
Доля Дерипаски в En+ сократилась ниже 44,95% в рамках сделки, заключённой для снятия с компании американских санкций. Часть акций перешла к Glencore и ВТБ. Ранее Дерипаска также покинул совет директоров "Русала".
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Рынки , Олег Дерипаска , Банк ВТБ , Казначейство США , En+ Group , Евросибэнерго , Русал
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