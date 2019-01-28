Акции «Русала» завершили торги в Гонконге ростом на 9,4%

Акции российского производителя алюминия "Русала" по итогам торгов понедельника на Гонконгской фондовой бирже выросли в цене на 9,4% на новостях о снятии США санкций с компании, свидетельствуют данные торгов.

К закрытию биржи ценные бумаги "Русала" подорожали на 9,4%, до 3,26 гонконгского доллара. Таким образом, они достигли максимальной цены с начала апреля, когда против компании были введены санкции.