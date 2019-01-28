Индекс МосБиржи будет штурмовать рекорд

Михаил Поддубский. Индекс МосБиржи вновь попытается штурмовать исторический рекорд, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка

Он отметил, что прошлую неделю индекс завершил ростом на 0,6% и приближением к рекорду (2501,78 пункта) вплотную. По словам эксперта, сегодня индекс МосБиржи «вполне способен попытаться» побить его.

EN+, Русал и Евросибэнерго. Поддубский полагает, что этому может поспособствовать снятие американских санкций с компаний Олега Дерипаски

В инвестиционной компании «Алго Капитал» также не исключают преодоления индексом МосБиржи исторического максимума, однако считают нынешнее состояние внешнего фона негативным — перед открытием торгов в России подешевели фьючерсы на нефть марки «Брент» (1%), японский фондовый индекс Nikkei 225 (0,6%) и фондовые индексы США (0,3%).