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Индекс МосБиржи будет штурмовать рекорд 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Индекс МосБиржи вновь попытается штурмовать исторический рекорд, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.
Он отметил, что прошлую неделю индекс завершил ростом на 0,6% и приближением к рекорду (2501,78 пункта) вплотную. По словам эксперта, сегодня индекс МосБиржи «вполне способен попытаться» побить его.
Поддубский полагает, что этому может поспособствовать снятие американских санкций с компаний Олега Дерипаски EN+, Русал и Евросибэнерго.
В инвестиционной компании «Алго Капитал» также не исключают преодоления индексом МосБиржи исторического максимума, однако считают нынешнее состояние внешнего фона негативным — перед открытием торгов в России подешевели фьючерсы на нефть марки «Брент» (1%), японский фондовый индекс Nikkei 225 (0,6%) и фондовые индексы США (0,3%).
«Во второй половине дня привычным внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов», — считают в «Алго Капитал».
Комментарии
Рынки , Олег Дерипаска , Михаил Поддубский , En+ Group , Промсвязьбанк , Евросибэнерго , Русал
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