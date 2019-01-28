Биржи Европы снижаются в ожидании новостей из Великобритании

Основные европейские фондовые индексы снижаются в понедельник на фоне осторожности инвесторов перед рядом важных мировых событий на текущей неделе, в том числе голосованием британского парламента по новому проекту Brexit, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 12.58 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,07% — до 6804,1 пункта, французский CAC 40 — на 0,28%, до 4911,8 пункта, немецкий DAX — на 0,09%, до 11270,96 пункта.

Для европейских инвесторов неделя началась с ожидания очередного голосования британского парламента по новому проекту Brexit, которое состоится 29 января. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на прошлой неделе представила парламенту новый документ с условиями Brexit взамен отклоненного ранее. Вопреки ожиданиям, в новом документе не содержится значительных изменений по сравнению с прежним.

Кроме того, мировые трейдеры продолжают следить за торговыми отношениями США и Китая и ждут встречи представителей стран 30 или 31 января в Вашингтоне для обсуждения торговых вопросов. Предполагается, что в переговорах примут участие вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.