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Венесуэла запустила альтернативную систему обмена валюты 

РИА Новости + ещё 4 4 часа назад
Фото: Р-Спорт
Венесуэла в понедельник запустила альтернативную систему обмена валюты на рыночной основе, в первый день торгов стоимость боливара в ней уменьшилась на 35% по отношению к официальной.
Частная платформа Interbanex официально стала частью валютно-обменной системы страны, получив необходимые разрешения регулятора, заявил Центробанк Венесуэлы в своем Twitter. По данным самой Interbanex, на 28 января стоимость доллара составила 3200 боливаров, тогда как в официально действующей системе обмена Dicom обменный курс составил 2081 боливара. По данным портала Dollartoday.com, на черном рынке страны доллар стоит 3188 боливара.
"С этого момента обменный курс будет определять спрос и предложение в рамках платформы", — говорится в сообщении Interbanex в Twitter.
Платформа подчеркивает, что она осуществляет обмен валюты исключительно для частных лиц, операции проводятся с 18.00 часов воскресенья до 18.00 пятницы.
В августе Национальное учредительное собрание Венесуэлы утвердило законопроект об отмене ответственности за преступления в обменной сфере, разрешающий обращение иностранной валюты внутри страны, а также возобновление работы обменных пунктов по рыночному курсу.
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Рынки , Центральный банк России
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