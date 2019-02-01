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«Ай-Петри» Куинджи возвращается в Третьяковку 

РИА Новости + ещё 180 6 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», похищенная с выставки 27 января, вернулась в Третьяковскую галерею, ее выставят в пятницу под стеклом и с сигнализацией, а в Русский музей она отправится после закрытия экспозиции, сообщил РИА Новости представитель галереи.
В четверг глава департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов рассказал, что похищенная и найденная по горячим следам картина в пятницу вернется в Третьяковскую галерею и останется там до окончания выставки, так как ее состояние не мешает экспонированию на короткое время.
"Мы очень рады, что картина вернется на выставку, и очень благодарны доверию Русского музея, с которым у нас много совместных проектов. Место, видимо, будет другое, где люди смогут к ней спокойно подойти… В открытой зоне под стеклом, под сигнализацией", — рассказали в галерее.
В минувшее воскресенье крымчанин Денис Чуприков похитил картину Куинджи прямо с выставки в Третьяковке. Страховая стоимость полотна, по данным Минкультуры и страховщика — компании «Стерх», составляет 12 миллионов рублей (около 180 тысяч долларов). В понедельник утром МВД сообщило о задержании подозреваемого в краже картины, само полотно было найдено в Одинцовском районе Подмосковья.
Уже в среду правоохранители передали «Ай-Петри. Крым» музейщикам: церемония состоялась при участии директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой, директора Русского музея Владимира Гусева и главы департамента музеев Минкультуры Кононова. По его словам, на произведении имеются незначительные потертости, но решать вопрос о плановой реставрации будут сотрудники Русского музея после возвращения полотна с выставки, которая продлится до 17 февраля.
Как отметила Трегулова, полицейские нашли полотно за шесть — восемь часов, что является уникальным случаем столь быстрого возвращения похищенного музейного предмета. «Это пример невероятного профессионализма, слаженности работы всех структур МВД и ФСБ России и подтверждение того, что невозможно остаться безнаказанным, совершая такие преступления», — подчеркнула директор галереи. Планируется, что после возвращения в Русский музей и плановой реставрации картину покажут в составе тематической экспозиции к пятилетию воссоединения России с Крымом.
Картина «Ай-Петри. Крым» была написана в 1890-х годах. Она хранится в Русском музее Санкт-Петербурга, в Москву ее привезли на временную выставку в Третьяковскую галерею. На ней, помимо работ из коллекции Третьяковской галереи и Русского музея, представлены произведения 19 крупнейших региональных собраний, а также музеев стран ближнего зарубежья (Азербайджана, Белоруссии) и из частной коллекции. По прогнозам Минкультуры, гостями экспозиции станут не менее 400 тысяч человек.
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Рынки , Криминал , Личный счет , Общество , Происшествия , Экономика , Владислав Кононов , Архип Куинджи , Владимир Гусев , ФСБ , Минкультуры , МВД , РИА Новости
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