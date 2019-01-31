Похищенная картина Куинджи не вернется в Русский музей

Картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», ранее похищенная злоумышленником, пока не вернется в Русский музей, чьему собранию принадлежит.

Картина пробудет на экспозиции до 17 февраля 2019, когда выставка будет закрыта.

Ранее акционистка Надежда Толоконникова призналась, что принимала участие в краже картины из Третьяковской галереи.