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Похищенная картина Куинджи не вернется в Русский музей 

Газета.Ru + ещё 174 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», ранее похищенная злоумышленником, пока не вернется в Русский музей, чьему собранию принадлежит.
Как сообщает ТАСС, сейчас полотно возвращается на выставку в Инженерный корпус Третьяковской галереи, откуда и была похищена ранее. Директор департамента музеев Министерства культуры России Владислав Кононов рассказал, что это решение согласовано с директором Русского музея Владимиром Гусевым.
Картина пробудет на экспозиции до 17 февраля 2019, когда выставка будет закрыта.
Ранее акционистка Надежда Толоконникова призналась, что принимала участие в краже картины из Третьяковской галереи.
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Рынки , Криминал , Личный счет , Общество , Происшествия , Экономика , Владислав Кононов , Архип Куинджи , Владимир Гусев , Минкультуры
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