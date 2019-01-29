По рублю нанесут двойной удар

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Двойной удар: в феврале рубль ждет серьезное ослабление 

РИА Новости 2 часа назад
Российская валюта с начала года чувствует себя уверенно и приближается к психологически важной отметке — 65 рублей за доллар (65,93 — официальный курс ЦБ на 29 января). Помогли налоговый период, немного подорожавшая нефть и снятие санкций с компаний Дерипаски. Впрочем, это продлится недолго, и уже с первого февраля рубль может оказаться под двойным давлением. Выдержит ли его национальная валюта и какой курс мы увидим в феврале — в материале РИА Новости.

ЦБ наверстает упущенное

В сентябре ЦБ приостановил интервенции на открытом рынке из-за резкого ослабления рубля, пробивавшего тогда отметку 70 за доллар.
А с середины января регулятор возобновил покупки валюты для Минфина в рамках бюджетного правила. Интервенции должны были, по идее, ослабить рубль, но этого не произошло. В январе российская валюта прибавила 5,8 процента, выйдя в лидеры среди развивающихся рынков.
Аналитики предполагали, что ЦБ, скорее всего, не станет наверстывать упущенное с августа и увеличивать объем закупок. Но регулятор решил иначе: излишне крепкий рубль ему ни к чему.
С февраля ежедневный объем операций ЦБ на внутреннем валютном рынке вырастет на 2,8 миллиарда рублей (42 миллиона долларов) — на 20 процентов.
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Валюту, не приобретенную из-за падения рубля, регулятор возместит за три года. Общий объем отложенных покупок — порядка 2,2 триллиона рублей, 33 миллиарда долларов по текущему курсу.
В то же время, как подчеркивает регулятор, в случае колебаний курса, если возникнет угроза финансовой стабильности, интервенции прекратятся.
"Возобновление покупок валюты с удвоенной силой в феврале будет способствовать ослаблению рубля. Доллар вполне может переместиться в диапазон 68-69 рублей", — указывает Глеб Задоя, ведущий финансовый аналитик компании "Аналитика онлайн".
По оценкам экспертов, дефицит валютной ликвидности проявится уже в марте-апреле.
"Из-за увеличения интервенций Банка России доллар дополнительно прибавит порядка трех рублей, отложенные покупки валюты ЦБ ослабят рубль до 75 за доллар и больше", — прогнозируют эксперты Райффайзенбанка.
Но в ближайшие месяцы отложенные закупки большого влияния не окажут, считают аналитики Промсвязьбанка. Рубль поддержат хорошие макроэкономические показатели, в частности сезонно сильный счет текущих операций.

ФРС изымает доллары с рынка

Политика ФРС США в этом году обещает стать более либеральной: курс на укрепление доллара могут свернуть. Пока же ФРС готовится изъять рекордный объем средств с рынка, что сразу же подогреет спрос на американскую валюту.
По расчетам аналитиков Nomura, в феврале объем операций Федрезерва вырастет с январских скромных 35 миллиардов в полтора раза — до 52 миллиардов.
Как отмечают в Societe Generale, сокращение баланса ФРС радикально усиливает эффект от повышения процентных ставок.
Увод с рынка крупных средств укрепит американскую валюту: доллар подорожает, а спрос на валюты развивающихся рынков, в том числе рубль, упадет.
Тем не менее, как отмечают аналитики, если действия ФРС заставят доллар расти, риторика регулятора, предполагающая возможное смягчение денежно-кредитной политики, окажет противоположное влияние.
По этой причине в первом квартале доллар с большой вероятностью ослабеет. Поддержку рублю окажет нефть — при текущих котировках российская валюта выглядит недооцененной. В "Альфа-Форекс" при нынешних нефтяных ценах на конец года ожидают 63,5 рубля за доллар. Прогноз ING — 65 рублей.
По мнению одного из крупнейших инвестбанков США Bank of America Merrill Lynch, у рубля есть шансы укрепиться до 62-х за доллар. Отечественные аналитики не исключают, что это произойдет во втором полугодии. ЦБ к тому времени может вернуться к снижению ставки — это стимулирует приток средств на долговой рынок и укрепление национальной валюты.
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Рынки , Видео , Статьи , ФРС , Райффайзенбанк Австрия , Bank of America , Промсвязьбанк , Минфин , Центральный банк России , РИА Новости , Доллар
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