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Курс доллара: рубль в начале торгов растёт к доллару 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Alexander Nemenov/AFP
На открытии торгов 29 января рубль растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара уменьшился на 2 копейки — до 66,25 рубля.
Курс евро вырос на 3 копейки и составил 75,76 рубля.
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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