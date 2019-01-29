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Курс доллара: рубль в начале торгов растёт к доллару
RT на русском
2 часа назад
Фото: Alexander Nemenov/AFP
Комментарии
На открытии торгов 29 января рубль растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара уменьшился на 2 копейки — до 66,25 рубля.
Курс евро вырос на 3 копейки и составил 75,76 рубля.
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