Рынок акций РФ снижается в начале дня

Российские фондовые индексы снижаются в начале торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи

Индекс Мосбиржи к 10.05 мск снижался на 0,19% — до 2472,07 пункта, индекс РТС — на 0,37%, до 1174,49 пункта.