Цены на нефть восстанавливаются

Нефтяные котировки восстанавливаются благодаря санкциям США против венесуэльской государственной нефтекомпании и рвению Саудовской Аравии в соблюдении соглашения ОПЕК+. Так считает аналитик Промсвязьбанка Владимир Лящук.

Накануне США ввели санкции против госкомпании протестующей Венесуэлы PDVSA — заблокировали ее активы на семь миллиардов долларов и пригрозили блокировкой счетов тем, кто будет покупать венесуэльскую нефть.

В тот же день министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех объявил о планах страны снизить добычу нефти сильнее, чем то предусматривает соглашение ОПЕК+, а именно до 10,2 миллиона баррелей в сутки в январе и 10,1 миллиона в феврале против предусмотренных 10,33 миллиона.

По словам Владимира Лящука, оба этих события усиливают риск сокращения мирового предложения нефти и позволяют обновившим вчера двухнедельный минимум котировкам марки «Брент» восстанавливаться.