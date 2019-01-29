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Цены на нефть восстанавливаются 

Рамблер 35 минут назад
Фото: Reuters
Нефтяные котировки восстанавливаются благодаря санкциям США против венесуэльской государственной нефтекомпании и рвению Саудовской Аравии в соблюдении соглашения ОПЕК+. Так считает аналитик Промсвязьбанка Владимир Лящук.
Накануне США ввели санкции против госкомпании протестующей Венесуэлы PDVSA — заблокировали ее активы на семь миллиардов долларов и пригрозили блокировкой счетов тем, кто будет покупать венесуэльскую нефть.
В тот же день министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех объявил о планах страны снизить добычу нефти сильнее, чем то предусматривает соглашение ОПЕК+, а именно до 10,2 миллиона баррелей в сутки в январе и 10,1 миллиона в феврале против предусмотренных 10,33 миллиона.
По словам Владимира Лящука, оба этих события усиливают риск сокращения мирового предложения нефти и позволяют обновившим вчера двухнедельный минимум котировкам марки «Брент» восстанавливаться.
«В краткосрочной перспективе котировки "Брент" будут консолидироваться около отметки 60 долларов за баррель», — прогнозирует эксперт.
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Рынки , Промсвязьбанк
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