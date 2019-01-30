Курс доллара: назван главный риск для рубля и его справедливый курс

— Слабость доллара, которая наблюдается в последнее время, — явление временное. Практически все факторы, которые давят на курс американской валюты ("шатдаун", переговоры с китайцами, некоторая склонность ФРС к более мягкой политике и другие) уже учтены в котировках.

Если что-то изменится (например, переговоры США с Китаем не приведут к конкретным результатам, Федрезерв изменит свою риторику и т.д.), доллар отреагирует бурным ростом.

Доллар будет расти

Несмотря на все сложности, испытываемые американской валютой в этом месяце, индекс доллара DXY в моменте держится выше важной отметки 95.

Кроме того, последние макроэкономические данные и судорожные действия китайского регулятора однозначно свидетельствуют о том, что экономика Поднебесной (Китая) ощутимо замедляется. Это же относится и к Индии. Да и ко всей мировой экономике в целом. Из этого можно сделать вывод о том, что американский доллар возобновит свой рост, а высокодоходные и рисковые активы, например, наш рубль, продолжат слабеть.

"Долгоиграющие" негативные факторы, действующие против рубля, сохранились и продолжат усиливаться. "Шатдаун" закончился, следовательно, угроза введения "адского" пакета санкций со стороны США — лишь дело времени. В том числе, направленных предметно против нашего госдолга.

Войны продолжатся с новой силой

Глобальная нисходящая коррекция по нефти, вызванная превышением мирового предложения над снижающимся спросом, скоро продолжится (фактор возможного перебоя / снижения поставок из Венесуэлы уже практически полностью учтен в котировках), американо-китайские переговоры ни к чему не приведут. И торговая война между США и Китаем продолжится с новой силой, поскольку цель Штатов — не сколько улучшение торгового баланса, сколько стратегическое сдерживание Китая.

Налоговый период, который традиционно поддерживает нашу национальную валюту, уже почти закончился. Есть еще целый ряд негативных для рубля факторов, перечислять которые было бы долго. Не следует забывать, также, о том, что практически все субъекты нашей экономической жизни, кроме импортеров, объективно заинтересованы в относительно низком курсе рубля.

Все вышесказанное относится также и к валютной паре EUR/RUR, поскольку драйвером у этого кросс-курса является именно наш рубль. Иначе говоря, если наша национальная валюта начнет слабеть по отношению к доллару США, она неизбежно подешевеет и по отношению к ЕВРО практически независимо от котировок валютной пары EUR/USD.

ФРС делает ставку

Что касается сегодняшнего дня, 30 января, то главным его событием станет принятие решения ФРС США по ставкам и сопроводительное заявление Комитета по открытым рынкам (FOMC, рабочий орган ФРС США). Эти события ожидаются в 22:00 МСК. И они, несомненно, окажут сильнейшее влияние на котировки американского доллара по отношению ко всем остальным активам на всех сегментах мирового финансового рынка.

Ставку на этом заседании ФРС, конечно же, не повысит. Но малейшее изменение риторики в сторону ужесточения денежно-кредитной политики вызовет массовую фиксацию прибыли по ранее открытым против доллара позициям и бегство от риска, что, естественно скажется негативно на нашей национальной валюте. Такой исход представляется весьма вероятным, поскольку весь возможный негатив для доллара уже учтен в котировках. Поэтому следует очень внимательно вчитываться в текст сопроводительного заявления FOMC и отслеживать реакцию рынка на него.

Курсы сегодня

Исходя из совокупного воздействия вышеуказанных факторов сегодня котировки валютной пары USD/RUR могут достигнуть отметки в 66,8, а EUR/RUR — 76,1. В течение недели можно ожидать дальнейшего ослабления рубля, которое ближе к выходным будет ускоряться. Курс доллара и ЕВРО к рублю видится в районе 66,9-6,1 и 76,1-76,2 соответственно.

Сила экономик

И в заключение, еще несколько слов про перспективы нашей национальной валюты. Deutsche Bank выявил самые недооцененные валюты мира. По мнению их специалистов, самой недооцененной валютой мира стала турецкая лира. За ней идут колумбийский песо, российский рубль и японская иена.

Я не могу с этим согласиться. По крайней мере, в отношении рубля. Ученые считают, что соотношение курсов валют во многом отражают соотношение силы экономик соответствующих стран.

Вот некоторые цифры: в 2018 году 188 стран сообща произвели 81 триллион мирового богатства. Россия снизила свою долю участия в мировом производстве ВВП. За два года она упала на 0,1 процента и составляет в 2018 1,67 процента. Первое место у США — 24,85, второе — у Китая — 16,45 процента. Что касается доли во внешнеторговом обороте, то первое место — у Поднебесной (11,5 процента), второе — у Штатов (11,1). А у нас только 18-е место (всего 1,7).

Справедливый рубль

Мне представляется, что "справедливый" курс рубля по отношению к доллару США лежит где-то в пределах 76-79 рублей за доллар.

На сегодняшний же день главным риском для курса национальной валюты остается введение американцами пакета санкций, направленных, в том числе, против нашего госдолга.