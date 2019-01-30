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Биржи АТР в основном растут в ожидании новостей по торговым переговорам США и КНР 

Прайм 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в среду, при этом на биржах Китая динамика слабая, поскольку инвесторы сохраняют осторожность в ожидании новостей по торговым переговорам между КНР и США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.54 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,09% — до 2596,65 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,04%, до 1300,86 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index повышался на 0,29% — до 27610,42 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,72%, до 2199,41 пункта. Японский Nikkei 225 терял 0,27% — до 20604,46 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — повышался на 0,02%, до 5875,3 пункта.
В центре внимания инвесторов находится тема торговых отношений США и Китая. В ближайшие два дня в Вашингтоне ожидается очередной раунд переговоров по торговле США и КНР. По его итогам должна состояться встреча президента США Дональда Трампа и вице-премьера Китая Лю Хэ. Основным переговорщиком от США в рамках диалога, как ожидается, будет их торговый представитель Роберт Лайтхайзер. При этом, как заявил экономический советник Трампа Ларри Кудлоу, Вашингтону и Пекину на этой неделе предстоят самые обстоятельные переговоры по торговле за всю историю их взаимоотношений.
В целом эксперты отмечают, что в январе рынки начинают восстанавливаться после резкого падения в конце прошлого года.
"Кажется, декабрь был худшим месяцем (для рынков — ред.), и с тех пор ситуация немного улучшается. Если будет больше признаков улучшения, то это поддержит настроения на рынках. Тем не менее, пока неясно, насколько стабильным будет такое восстановление. Я бы ожидал, что динамика рынков будет ограничена определенным диапазоном", — полагает старший стратег Mizuho Securities Нобухико Курамочи (Nobuhiko Kuramochi), мнение которого приводит агентство Рейтер.
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Рынки , Дональд Трамп , Reuters
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