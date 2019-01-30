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Нефть дорожает на фоне санкций США против венесуэльской PDVSA 

Прайм 3 часа назад
Фото: Reuters
Мировые цены на нефть продолжают расти в среду на фоне опасений перебоев в поставках сырья из Венесуэлы, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.05 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,6% — до 61,56 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,49%, до 53,56 доллара за баррель.
США в понедельник заблокировали все активы и интересы венесуэльской PDVSA в своей юрисдикции, а также запретили сделки с ними. По мнению министра финансов США Стивена Мнучина, блокируя активы PDVSA, США "берегут" эту компанию для народа Венесуэлы и принимают меры защиты собственного рынка.
"Венесуэльский экспорт не уйдет с рынка, он будет скорее перенаправлен в другие страны. Учитывая, что США выпадают из списка покупателей венесуэльской нефти, Китай и Индия смогут получить эти объемы нефти с большой скидкой", — сказала агентству Рейтер аналитик Rystad Energy Паола Родригес-Масиу (Paola Rodriguez-Masiu).
В то же время сдерживают рост стоимости нефти данные Американского института нефти (API), свидетельствующие о росте запасов нефти в США за минувшую неделю. Так, согласно данным организации, за неделю по 25 января коммерческие запасы нефти в США выросли на 2,098 миллиона баррелей после роста на 6,55 миллиона баррелей неделей ранее.
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