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Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 3 копейки — до 66,09 рубля.
Курс евро увеличился на 11 копеек и составил 75,61 рубля.
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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