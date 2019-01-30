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04.01
Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро
RT на русском
1 час назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара вырос на 3 копейки — до 66,09 рубля.
Курс евро увеличился на 11 копеек и составил 75,61 рубля.
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