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Рынок акций РФ снижается в начале дня по основным индексам 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский рынок акций умеренно снижается в начале торгов по основным индексам.
Индекс Мосбиржи к 10.04 мск среды снижался на 0,19% — до 2493,59 пункта, индекс РТС — на 0,26% — до 1188,25 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рынки , Московская биржа
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