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Российский рынок акций может подорожать на $40 млрд 

Рамблер 3 часа назад
Фото: ТАСС
Капитализация российского рынка акций вскоре может увеличиться на 40 миллиардов долларов, считает аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.
В начале нынешней недели его капитализация достигла 600 миллиардов долларов — впервые с середины ноября 2018 года.
Антонов объясняет это окрепшим рублем, ростом сравнительных оценок и динамикой акций компаний из внутренних секторов. Например, отраслевой индекс финансовых компаний МосБиржи вырос с конца декабря на 10,6%, телекоммуникационных — на 9%, электроэнергетических — на 7,7%, из потребительского сектора — на 7,4%.
«Мы рассчитываем на то, что рост капитализации продолжится», — рассказал аналитик.
По его словам, капитализация рынка акций вполне способна достичь 640 миллиардов, то есть уровня октября 2018-го. Этому поспособствуют прогнозируемые стабильность рубля, продолжение роста сравнительных оценок и восстановление цен на нефть.
Рынки , Роман Антонов , Промсвязьбанк
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