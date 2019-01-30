Российский рынок акций может подорожать на $40 млрд

Роман Антонов. Капитализация российского рынка акций вскоре может увеличиться на 40 миллиардов долларов, считает аналитик Промсвязьбанка

В начале нынешней недели его капитализация достигла 600 миллиардов долларов — впервые с середины ноября 2018 года.

Антонов объясняет это окрепшим рублем, ростом сравнительных оценок и динамикой акций компаний из внутренних секторов. Например, отраслевой индекс финансовых компаний МосБиржи вырос с конца декабря на 10,6%, телекоммуникационных — на 9%, электроэнергетических — на 7,7%, из потребительского сектора — на 7,4%.

«Мы рассчитываем на то, что рост капитализации продолжится», — рассказал аналитик.

По его словам, капитализация рынка акций вполне способна достичь 640 миллиардов, то есть уровня октября 2018-го. Этому поспособствуют прогнозируемые стабильность рубля, продолжение роста сравнительных оценок и восстановление цен на нефть.