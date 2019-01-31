Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
97.10
$
65.80
75.30
62.00
Прогноз
04.02 – 11.02
$
65.57
74.56
Индексы и котировки Brent
62.07
–0.14 Золото
1319.70
+0.02 РТС
1198.99
+0.19
Динамика валют
EUR / USD
31.01
1.1502
+0.0110
17.01
1.1391
28.01
17.01
06.01

Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Мировые цены на нефть растут в ходе торгов в четверг, 31 января.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте выросли на 0,94% — до $62,23 за баррель.
Мартовские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,74%, составив $54,63 за баррель.
RT на русском: последние новости
Рубль снижается к доллару и евро Рубль снижается к евро Почему стоимость драгметалла превысила $1300 за тройскую унцию
Рынки
Читайте также
Видео
Европа захотела больше газа из России
Экономика Статьи
Долги за газ у жителей Чечни вызвали удивление
Личный счет Статьи
Деньги россиян решили отправить Венесуэле
Личный счет Экономика
Столкнулись трубами: Варшаве не уйти от «Газпрома»
Компании Экономика
ЦБ нарушил закон и поставил под угрозу россиян
Личный счет
Для россиян придумали новый штраф
Личный счет Компании
Россиян возмутили газовые проверки
Личный счет Общество
Убытки России: Украина забирает «дочки» за Крым
Компании Статьи
Из украинцев выбьют долги за газ
Экономика В мире
Россиян начали «разводить» с телефонов Сбербанка
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение