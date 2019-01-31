Мировые цены на нефть растут в ходе торгов

Мировые цены на нефть растут в ходе торгов в четверг, 31 января.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте выросли на 0,94% — до $62,23 за баррель.

Мартовские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,74%, составив $54,63 за баррель.