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Курс евро: рубль снижается к евро 

RT на русском 38 минут назад
Фото: Reuters
На открытии торгов рубль снижается к евро и растёт к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара упал на 4 копейки — до 65,47 рубля.
Курс евро увеличился на 5 копеек и составил 75,29 рубля.
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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