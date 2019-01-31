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06.01
Курс евро: рубль снижается к евро
RT на русском
38 минут назад
Фото:
Reuters
Комментарии
На открытии торгов рубль снижается к евро и растёт к доллару. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара упал на 4 копейки — до 65,47 рубля.
Курс евро увеличился на 5 копеек и составил 75,29 рубля.
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