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Курс евро: курс евро упал до 75 рублей 

РИА Новости + ещё 2 26 минут назад
Фото: Reuters
Курс рубля продолжает уверенно расти к основным инвалютам, евро тестирует отметку в 75 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 12.40 мск четверга снижался на 16 копеек — до 65,35 рубля, курс евро — на 17 копеек — до 75,07 рубля (уже опускался до 74,99 рубля, обновив минимум с 25 января), следует из данных Московской биржи.
По оценке экспертов валютного рынка, укреплению рубля способствует как риторика Федрезерва США, заявившего о своей гибкой позиции, так и интерес нерезидентов к рублевым активам.
ФРС США по итогам заседания 29-30 января сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых. В пресс-релизе по итогам заседания Федрезерв традиционно отметил продолжающееся укрепление рынка занятости и устойчивый рост экономической активности в США. Регулятор однако упомянул, что темпы роста объема инвестиций в основной капитал замедлились по сравнению с началом прошлого года.
ФРС также подчеркнула, что будет осторожно подходить к вопросам изменения своей монетарной политики в свете глобальных экономических и финансовых условий и пониженного инфляционного давления.
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Комментарии
Рынки , ФРС , Московская биржа , Евро , Доллар
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