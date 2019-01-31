Биржи АТР закрылись без единой динамики на сохранении торговой неопределенности

Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в четверг смешанной динамикой на фоне заявлений ФРС США о монетарной политике, с одной стороны, и сохраняющейся неопределенности в торговых отношениях между США и Китаем — с другой, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,35%, до 2584,57 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — снизился на 0,7%, до 1274,74 пункта. Гонконгский Hang Seng Index вырос на 1,1%, до 27942,47 пункта, что стало самым высоким уровнем закрытия за шесть месяцев. Корейский KOSPI при этом опустился на 0,06%, до 2204,85 пункта, японский Nikkei 225 поднялся на 1,06%, до 20773,49 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,37% — до 5864,7 пункта.

Мировые инвесторы с оптимизмом восприняли рынки заявления Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам заседания 29-30 января. Федрезерв отметил, что, учитывая нынешнюю экономическую и финансовую обстановку в мире и сдержанное инфляционное давление, он будет "терпелив" в определении будущих корректировок целевого диапазона базовой процентной ставки. Данное заявление было воспринято рынками как сигнал к паузе в цикле ужесточения монетарной политики в США.

Кроме того, участники торгов обратили внимание на статистику из Китая. По данным государственного статистического управления страны, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в январе вырос до 49,5 пункта с 49,4 пункта месяцем ранее. При этом аналитики ожидали его падения до 49,3 пункта. Ведомство отмечает, что показатель после падения в течение четырех месяцев впервые продемонстрировал рост.

В то же время на рынке сохраняется неопределенность относительно торговых переговоров между США и Китаем, которые проходят в Вашингтоне 30-31 января.

"Для краткосрочной перспективы позиция ФРС является хорошей новостью, что способствует улучшению настроений на рынках. Но более серьезные вопросы, такие как Brexit и торговая война США и Китая, не решены, что заставило игроков сохранять осторожность", — сказал агентству Франс Пресс старший технический аналитик Daiwa Securities Хикару Сато (Hikaru Sato).

Кроме того, с пессимизмом участники торгов восприняли отчетность южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics, который сообщил, что чистая прибыль компании в четвертом квартале 2018 года сократилась на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составила 8,46 триллиона вон (7,6 миллиарда долларов). Акции компании подешевели на 0,5%.