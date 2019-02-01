Россияне верят в рубль, наплевав на доллар и евро

Россияне все более скептично оценивают перспективы российской экономики, но пока еще верят в рубль — 39% граждан считают его лучшей валютой для накоплений, показал опрос Исследовательского центра портала Superjob.ru. Предпочтение доллару отдали 19% респондентов, у евро поклонников немного меньше — 13%, прочие валюты выбирают 9% (здесь лидируют юань и фунт стерлингов). Остальные участники опроса затруднились с ответом.

Доверие к национальной валюте снижается по мере прибавления прожитых лет и роста доходов. Охотнее всего хранят сбережения в рублях молодые люди до 24 лет (45%). В возрастной группе от 25 до 44 лет доля таких респондентов составляет 39%, от 45 и старше — 36%. Среди граждан с зарплатой до 25 тыс. рублей рублю отдают предпочтение 47%, среди россиян с доходом от 45 тыс. рублей — 36%.

Закономерно, что большинство опрошенных не интересуются тем, что происходит на валютном рынке (59%). За динамикой курса рубля к доллару следят 23%. В этой группе преобладают мужчины и граждане с зарплатой от 45 тыс. рублей. Реже всего следят за изменениями женщины и граждане с доходом от 25 тыс. до 35 тыс. рублей в месяц.

По данным ВЦИОМ, сегодня треть россиян вовсе не имеет никаких сбережений, и для них вопрос хранения средств не актуален. Свыше 70% не имеют возможности откладывать хоть что-то на черный день из текущих доходов, однако значительная часть этих граждан успели сформировать финансовую подушку безопасности в более благополучные времена.

Удобно и понятно

Использовать рубль как средство сбережения весьма удобно для россиян, поясняет ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. В случае с иностранными валютами необходимо постоянно наблюдать за динамикой курсов, за экономическими событиями в мире, успеть вовремя снять накопления, если есть риски. В случае с рублем все достаточно понятно и прозрачно, и рисков не так много, если банк входит в большую двадцатку.

«Сложно сказать, в чем лучше хранить накопления — здесь каждый выбирает, что ему удобнее, и каждый по-своему прав», — замечает эксперт.

В среднесрочной перспективе рубль будет сохранять свои позиции, прогнозирует он. ФРС США на этой неделе сделал «голубиные» заявления, которые рынки расценили как сигнал о заморозке цикла повышения процентных ставок и даже их возможном снижении. Это дает рублю возможность передохнуть и набраться сил.

«В целом, сейчас нет никаких особо сильных негативных факторов, которые могли бы сильно ударить по рублю, кроме санкций, вопрос введения которых пока не обсуждается вновь», — рассуждает аналитик. С горы дорога вниз

Сегодня рубль действительно чувствует себя неплохо и после решения ФРС может еще немного укрепиться, соглашается аналитик «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский. Но это не повод вкладываться в национальную валюту, напротив, лучше использовать момент для покупки долларов, потому что к концу года рубль ожидает очередная девальвация, прогнозирует он. Обвал будет не катастрофическим, но доллар вполне может забраться выше того уровня, который наблюдался перед новым годом, когда он почти дошел до 70 рублей.

«Есть четкая корреляция: максимум доверия рублю приходится на период перед его обвалом. После обвала рубля люди начинают верить в доллар, но уже поздно. Так было в 2008 году, так было в 2014-м. Пик доверия еще не достигнут, поэтому обвал рубля будет не завтра, но мы к этому моменту приближаемся», — предупреждает эксперт.

Нельзя утверждать, что люди заблуждаются, доверия рублю, оговаривается он: сейчас эта вера оправдана. Но здесь работают тонкие циклические механизмы: максимум веры достигается в периоды стабильности, которые всегда сменяется кризисом — такова логика рынка, экономики, да и жизни в целом: массовая вера в светлое будущее — верный признак того, что скоро война.

«Когда люди начинают верить, что наступили спокойные времена, это верный признак того, что они скоро закончатся. Так всегда бывает. Это касается не только рубля, но и рынка акций. Это может касаться веры в идею, в какую-то новую экономику, как это было в 2000 году, когда верили в светлое будущее интернета, и был пик доткомов. Или как это было буквально год назад, когда верили в светлое будущее крипотовалюты, и биткоин стоил 20 тысяч долларов. Когда все очень хорошо, и кажется, что лучше быть не может, на самом деле, лучше быть не может — с горы дорога вниз», — отмечает аналитик. С рублем надолго — не лучший выбор

Сейчас комфортный уровень для диверсификации сбережений, и тем, у кого нет валюты, стоит подумать об этом, считает Голубовский. Если волнуют опасения относительно возможных ограничений для валюты США из-за геополитических проблем, можно вложиться в евро. Но в любом случае эксперт рекомендует выходить из рублей, даже несмотря на рост доходности по рублевым активам. К слову, повышение ставок по депозитам тоже способствует повышению доверия к рублю, поскольку человек всегда колеблется между жадностью и страхом.

Укрепление рубля, по мнению аналитика, продолжится до конца апреля — начала мая, если не случится роста геополитических и санкционных рисков. Но дальше начнется тренд на ослабление. Его, скорее всего, подстегнет и ухудшение экономики в глобальном масштабе.

«По всем опережающим индикаторам мы подходим к рецессии. Думаю, что к концу года ситуации резко ухудшится», — говорит аналитик.

Безусловно, многое зависит от ситуации, добавляет он. Если деньги откладываются на отпуск в Крыму, нет смысла переводить их в доллары или евро.

«Но если вы копите на образование детей или первый взнос на ипотеку — это очень рискованная идея делать ставку на рубль. В долгосрочной стратегии вера в рубль не оправдана. Посмотрите на его курс за последние 10 лет», — предлагает эксперт.

Он не советует использовать рубль как валюту сбережений, даже если сумма накоплений относительно невелика, и это просто заначка на черный день, без конкретных целей.