В поиске долларов: «Газпром» выходит на международный рынок

Москва, 1 февраля — «Вести. Экономика» "Газпром" выходит на международные долговые рынки за долларами впервые почти за два года вместе с другими эмитентами emerging markets, которые могут активизироваться после вчерашнего фактического отказа Федеральной резервной системы от жесткой политики.

Компания проведет в начале февраля встречи с инвесторами в США, по результатам которых может выпустить среднесрочные евробонды в долларах, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источника, знакомого с условиями сделки, попросивший об анонимности из-за непубличного характера информации.

"Сейчас удачное время, поскольку склонность к риску позитивна для долга развивающихся стран, на рынке отсутствуют эмитенты из EMEA, что также хорошо с технической точки зрения, а ставки для российских компаний выглядят привлекательно, — сказал Сергей Дергачев, старший портфельный менеджер Union Investment Privatfonds GmbH во Франкфурте. По его словам, размещение будет барометром спроса со стороны инвесторов в США, и «было бы здорово» получить премию в 35-40 базисных пунктов к старым выпускам.

Российский производитель газа не занимал в долларах на публичном рынке с марта 2017 г., а остальные российские компании почти целый год отдавали предпочтение евро, швейцарским франкам и иене на фоне роста процентных ставок в США и санкций.

Доходность долларовых бондов «Газпрома» с погашением в 2027 г. на прошлой на прошлой неделе опускалась до минимума с середины июля и сейчас составляет 5,3%. На фоне смены ожиданий относительно политики ФРС, спроса на активы развивающихся и позитивного для рынков РФ снятия санкций с компаний Олега Дерипаски с конца ноября ставка бумаг снизилась на 70 базисных пунктов.

Компании нужны средства как минимум, чтобы рефинансировать облигации сроком погашения в 2019 г., сказала Bloomberg Кити Панцхава, старший кредитный аналитик Exotix Partners LLP, которая ожидает размещения без премии к вторичному рынку на фоне удачно выбранного момента после сохранения ставки и мягких комментариев ФРС. [ВИДЕОВРЕЗКА] Первая нитка газопровода Nord Stream 2 будет готова уже в ноябре этого года. Вторая — в декабре. Об этом заявили во вторник на Европейской газовой конференции. Что еще обсуждают в столице Австрии? [/ВИДЕОВРЕЗКА] Газпрому в апреле предстоит погасить бонды на $2,25 млрд, а в октябре ноты на 500 млн швейцарских франков.

"После заседания ФРС предложения из ЕМ будет много, но с точки зрения выбора времени, лучше, чем сейчас, не найти, — приводит Bloomberg слова инвестменеджера Aberdeen Standard Investments Виктора Сабо. — Я думаю, что им придется дать премию, чтобы компенсировать риск санкций и негативный новостной поток, но это смелый шаг из России — проверить рынок в США".

Отметим, что официального подтверждения от самого «Газпрома» пока нет. Ранее в январе "Интерфакс" со ссылкой на свои источники сообщал, что газовый холдинг рассматривает возможность размещения евробондов в долларах в феврале.

25 января Совет директоров «Газпрома» одобрил размещение еврооблигаций в 2019 г. на сумму до 3 млрд евро, сообщила компания по итогам заседания совета. «Согласовать получение ПАО „Газпром“ в 2019 г. еврооблигационных займов на общую сумму, не превышающую 3 млрд евро или ее эквивалент в иной валюте, со сроком обращения каждого из займов не менее трех лет», — сообщается в протоколе заседания.

Сделки будут структурированы в форме одного или нескольких займов от компании Gaz Capital S. A. (Люксембург) и финансируемых посредством выпуска Gaz Capital S. A. облигаций участия в займе и их размещения среди международных инвесторов.

Совет директоров одобрил получение листинга еврооблигаций, выпускаемых Gaz Capital S. A., на Ирландской и Швейцарской фондовых биржах или иной фондовой бирже.

Как сообщали «Вести. Экономика», в ноябре 2018 г. «Газпром» разместил выпуск еврооблигаций на 1 млрд евро под 2,95% годовых. Выпуск стал одним из крупнейших на международном рынке среди российских компаний за последние 4 года.

Ну а накануне "Альфа-Банк" разместил рублевые еврооблигации на сумму 10 млрд руб. со сроком погашения 3,5 года, сообщает пресс-служба банка. Ставка купона составляет 9,35% годовых.

В банке сообщили, что представители Альфа-Банка провели встречи в Лондоне 28-29 января для зарубежных инвесторов, которые занимаются приобретением инструментов в локальных валютах.