Зеленый и слабый: ФРС заставит доллар дешеветь

Федеральная резервная система сохранила ставки на уровне 2,25-2,5%, причем впервые с 2014 года о необходимости дальнейшего повышения даже не упоминалось. Кроме того, регулятор выразил готовность существенно сократить изъятия ликвидности из экономики страны. Как столь резкий разворот в финансовой политике отразится на курсе доллара — в материале РИА Новости

Терпеливый регулятор

В заявлении ФРС традиционно отмечаются позитивные изменения в экономике США: увеличилось число рабочих мест, инфляция стабильно низкая. В ближайшие месяцы в Федрезерве ожидают "дальнейшего усиления деловой активности, улучшения ситуации на рынке труда и сохранения инфляции на уровне около двух процентов".

Заметно скорректирован в сторону снижения только прогноз по росту экономики: 2,5% по итогам текущего года — на декабрьском заседании речь шла о трех процентах. Вероятно, это в большой степени связано с недавней приостановкой работы правительства на пять недель: каждая съедала по 0,1% ВВП.

"Перечислены те же факторы, что упоминались в том или ином контексте и на предшествующих заседаниях Федрезерва, — констатирует аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. — Однако теперь они представлены в другом свете: факторы "второго плана" оказались не просто значимыми, а решающими".

Соответственно, резко изменилась риторика. В декабре регулятор утверждал, что "некоторое повышение ставок будет соответствовать улучшению ситуации в экономике", а сейчас прозвучало обещание проявить "терпеливость" при принятии решений о новых изменениях ставок.

"Это может косвенно говорить о признании регулятором ошибки, допущенной на прошлом заседании, когда на фоне падающего рынка сохранился курс на ужесточение денежной политики, — объясняет Порывай. — Федрезерву приходится учитывать настроения рынка, который, судя по фьючерсам, ожидает, что в этом году ключевая ставка не повысится с вероятностью более 70%".

Главный сюрприз для участников рынка — отдельное заявление ФРС о пересмотре планов по изъятию ликвидности из экономики. Вместо предполагавшегося ранее снижения баланса до 2,5 триллиона долларов регулятор готов ограничиться сокращением нынешних 4,1 триллиона до 3,5 триллиона.

"Это не может не отразиться на ожиданиях по дальнейшему движению ставки Федрезерва, — отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. — По оценкам экспертов, сокращение баланса ФРС на 0,2-0,3 триллиона долларов равносильно повышению ставки на 25 базисных пунктов (0,25%). Таким образом, новые параметры по изъятию ликвидности фактически означают, что необходимость в дальнейшем повышении ставки существенно снижается".

Мало того, Федрезерв намекнул на возможный возврат к "количественному смягчению", то есть накачке экономики деньгами.

"ФРС готова использовать весь арсенал необходимых инструментов, если развитие экономической ситуации потребует более мягкой монетарной политики, чем просто снижение ставки", — подчеркивает регулятор.

Веселится и ликует весь народ

Инвесторы восприняли отказ Федрезерва от ужесточения монетарной политики с восторгом.

"И для рынков облигаций и акций, и для кредитных рынков, тесно связанных с рынком казначейских обязательств, решение ФРС стало лучшим подарком", — заявил агентству Bloomberg старший аналитик инвестбанка B. Riley FBR Марк Грант.

Это подтверждает реакция рынков. Основной американский биржевой индекс S&P500 увеличился на 1,6%, до почти двухмесячного максимума. По данным агентства Dow Jones Market Data, это самый большой однодневный рост индекса после заседания ФРС за последние четыре года.

Вслед за американскими биржами заметно прибавили и восточные площадки: основные азиатские индексы в четверг увеличились более чем на процент. Индекс Московской биржи ММВБ ) подрос на 0,4%, а индекс РТС, отражающий долларовую стоимость российских акций, — на 1,4%. Этот результат объясняется ослаблением американской валюты.

Сразу после того, как стали известны итоги заседания ФРС, доллар подешевел к основным мировым валютам в среднем на полпроцента. Резко усилился аппетит инвесторов к риску, и валюты развивающихся рынков вышли в лидеры роста: бразильский реал укрепился на 0,96%, индийская рупия — на 0,69%, мексиканский песо — на 0,6%.

На Московской бирже доллар завершил торги в среду снижением на 54 копейки, до отметки 65,50 рубля. В четверг американская валюта продолжила дешеветь и к концу дня торговалась уже в районе 65,35 рубля.

По прогнозам экспертов, на следующей неделе доллар может впервые за три месяца провалиться ниже 65 рублей. "Решение ФРС создает предпосылки для дальнейшего восстановления валют развивающихся стран и притока средств в их локальные облигации", — объясняют аналитики "ВТБ Капитала".