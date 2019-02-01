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Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро 

RT на русском 3 часа назад
Фото: РИА Новости
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 21 копейку — до 65,61 рубля.
Курс евро увеличился на 18 копеек и составил 75,02 рубля.
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