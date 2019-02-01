Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара вырос на 21 копейку — до 65,61 рубля.

Курс евро увеличился на 18 копеек и составил 75,02 рубля.