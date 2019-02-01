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Российские активы нашли «идеальную точку» 

Рамблер + ещё 1 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Лишь неожиданные санкции помешают российским финансовым активам расти в ближайшее время, считают в Росбанке.
Два дня назад американский Федрезерв не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 2,25-2,5%. В Росбанке уверены, что отказ ФРС ужесточать политику — это автоматический сигнал покупать активы из развивающихся стран, в том числе России.
Например, рубль отреагировал на это укреплением уже вечером того же дня, а в течение следующего даже поднимался до высочайшей с октября 2018 года отметки — 65,17 за доллар. Гособлигации России также хорошо отреагировали на новости из США — уменьшились доходности ОФЗ.
«Российские активы вновь нашли ту "идеальную точку", где оптимальный результат достигается путем прикладывания минимальных усилий», — считают в Росбанке.
Вместе со «сравнительно мягким» ускорением инфляции, консолидацией цен на нефть марки «Брент» выше 60 долларов за баррель, прогрессом в американско-китайских торговых переговорах и нейтральной реакцией рынка на переговоры о брексите решение ФРС делает неожиданные санкционные решения едва ли не единственным, что может помешать российским активам дорожать.
Комментарии
Рынки , ФРС , Росбанк
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