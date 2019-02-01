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Бумаги компаний РФ в основном дорожают в Лондоне 

Прайм 1 час назад
Фото: Reuters
Бумаги российских компаний в пятницу демонстрируют преимущественно положительную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.30 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,03% — до 6,25 доллара, "Лукойла" — на 0,2%, до 80,36 доллара, "Новатэка" — на 0,3%, до 184,05 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,48% — до 4,91 доллара, "Газпром нефти" — на 0,39%, до 26,1 доллара.
Цена бумаг ВТБ росла на 0,51% — до 1,27 доллара, Сбербанка — опускалась на 0,04%, до 13,57 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 3,49%, достигая 18,82 доллара.
Расписки "Норникеля" росли в стоимости на 0,34% — до 20,87 доллара, "Северстали" — снижались на 0,23%, до 15,22 доллара, НЛМК — повышались на 0,17%, до 23,44 доллара.
Стоимость бумаг "Магнита" снижалась на 0,38% — до 15,86 доллара, "Ленты" — росла на 0,53%, до 3,33 доллара. Расписки АФК "Система" дорожали на 2,19% — до 2,85 доллара.
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Рынки , АФК Система , Газпром , Банк ВТБ , "Магнит" , Тинькофф банк , Сбербанк России , Газпромнефть , Северсталь , Лукойл , Новатэк , Роснефть , Новолипецкий металлургический комбинат , Норникель
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