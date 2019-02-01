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Цена золота слегка ускорила снижение на данных из США 

Прайм 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Цена золота ускорила утреннее снижение, завершившее пятидневное ралли, на фоне публикации отчета министерства труда США о значительном увеличении числа рабочих мест в стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.45 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 3,45 доллара, или на 0,26%, до 1322,05 доллара за тройскую унцию, цена мартовского фьючерса на серебро — на 0,59%, до 15,977 доллара за унцию.
По данным минтруда США, безработица в стране в январе выросла до 4% с уровня декабря в 3,9%, но число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 304 тысячи. При этом эксперты ждали сохранения безработицы на уровне 3,9% и роста числа рабочих мест только на 165 тысяч.
Как отмечают опрошенные изданием The Wall Street Journal аналитики, отчет о сильном росте числа рабочих мест обычно оказывает давление на цену золота, так как инвесторы полагают, что сильная экономика, о которой свидетельствуют такие данные, подтолкнет ФРС США к повышению процентной ставки.
Золото чувствительно к повышению ставки ФРС: это приводит к удорожанию доллара, что, в свою очередь, снижает спрос на золото со стороны инвесторов, владеющих другой валютой. При этом, учитывая недавние комментарии регулятора о "терпеливости" в отношении ужесточения монетарной политики, ряд инвесторов всё же ждёт возвращения золота к позитивной динамике, отмечают эксперты.
Другим фактором поддержки цен на золото может стать неопределенность вокруг торговых переговоров США и Китая. Как сообщила китайская сторона, по итогам прошедшего 30-31 января раунда переговоров страны договорились о снижении дисбаланса в торговле, Китай будет активно наращивать импорт из США сельскохозяйственной продукции и энергоресурсов. Несмотря на эти заявления, инвесторам не хватает конкретных подробностей достигнутых договоренностей. Золото традиционно считается безрисковым активом, спрос на который повышается в периоды неопределенности.
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