Рубль встревожит спокойствие из-за развала ДРСМД

Прогноз: рубль встревожит отсутствие тревоги из-за развала Штатами ДРСМД

Эксперты допускают дальнейшее умеренное укрепление рубля при сохранении позитивного внешнего фона. Однако этот фон может резко обостриться, вследствие выхода США из ДРСМД, чреватого, недооцененной пока политиками и экономистами, глобальной военной угрозой.

Проверенное отображение

Итак, предположения экспертов о том, что январь окажется позитивным для рубля и при благоприятном внешнем фоне этот позитив также продолжится в ближайшие дни, вполне оправдались. Превышавшая в первые рабочие дни 2019 г. отметку 67 руб. /$, российская валюта в пятницу к 16:02 мск на Московской бирже в паре с долларом расчетами "завтра" регистрировалась на уровне 65,4925 руб. /$ при фьючерсах на нефть Brent $61,86 за баррель, против аналогичных показателей 66,1225 руб. /$ и $61,17 неделей ранее.

Прогнозы от недели к неделе довольно высоки, заметил главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди . «Думаю, далее рост курса рубля немного растянется. И будет трудно увидеть дальнейшее движение пары USDRUB ниже 65,00, если мы не получим более весомый, чем ожидался, прорыв в переговорах между США и Китаем. Но, вероятно, рассчитывать на это на следящей неделе слишком рано», — рассказал Харди.

Тогда как, по оценке главного аналитика “Промсвязьбанка” Михаила Поддубского , на текущий момент локальная недооценка рубля сохраняется.

“В базовом сценарии на следующей неделе ожидаем консолидации пары доллар/рубль в диапазоне 65-66. А на горизонте до конца квартала при умеренно-позитивном внешнем фоне видим шансы на снижение пары в диапазон 63-64 руб. /$”, — сообщил Поддубский.

Как он добавил, в январе — в условиях восстановления аппетита к риску — позитивную динамику на глобальных рынках продемонстрировали практически все валюты развивающихся стран, И рубль не стал исключением. При этом ключевым драйвером для него остается общее отношение инвесторов ко всей группе emerging markets, и именно общерыночные тенденции задают основной тренд в динамике рубля, обозначил эксперт.

“Скорее всего, рубль будет болтаться на нынешних уровнях, хотя может и несколько ослабнуть — слишком много позитива тоже бывает!” — определил управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию "Эксперт РА" Антон Табах.

Впрочем, уточнил он, в отсутствие глобальных потрясений, февраль обещает быть довольно спокойным.

Февраль, развил тему Джон Харди, будет интересным месяцем для валют развивающихся стран, которые усилились, поскольку риск-аппетит вновь сменил направления в политике ФРС США . Но надо помнить, что причина, по которой ФРС начала менять свое мнение, заключается в резком ухудшении перспектив. Также имеются вопросы по результатам торговых переговоров между США и Китаем. Так, представляется высокой вероятность достижения какой-то сделки, но насколько это окажется важно для поддержания недавнего ралли на мировых рынках, пока не ясно. В итоге текущий месяц может стать волатильным для пары USDRUB, а баланс рисков будет несколько выше, резюмировал аналитик.

По его определению, с учетом волатильности на рынках активов с декабря и шумихи вокруг ФРС, вкупе с ценами на нефть, внешние факторы будут доминировать в изменении обменного курса рубля, в сравнении с внутренними вопросами, вроде ОФЗ.

Проверочное выражение

Пока, кстати, результаты аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) выглядят неровными. В среду Минфин разместил ОФЗ на 25 млрд руб. при спросе 86,6 млрд руб. В их числе: ОФЗ серии 26224 с погашением в мае 2029 г. на 10 миллиардов рублей при спросе в 41,585 млрд (и средневзвешенной доходности 8,36% годовых), а также ОФЗ серии 26223 с погашением в феврале 2024 г. на 15 млрд рублей при спросе в 44,996 млрд (8,21%). На предыдущей неделе ведомство сумело разместить ОФЗ лишь на 17,5 млрд руб. из предлагавшихся 30 млрд руб. Хотя на первых в этом году аукционах 16 января удалось разместить ОФЗ на сумму свыше 35 млрд

Но с 1 февраля, напомнил Михаил Поддубский, ЦБ РФ начинает осуществлять отложенные покупки валюты в рамках бюджетного правила. В результате ежедневный объем операций возрастает примерно на $43 млн, и, очевидно, подобные объемы не окажут заметного влияния на курс в ближайшие месяцы, в условиях сезонно сильного счета текущих операций. Влияние реализации бюджетного правила способно стать более заметным с середины второго квартала. Но до этого момента позиции рубля выглядят относительно стабильными, конкретизировал главный аналитик «Промсвязьбанка». Осторожность ЦБ, запланировавшего растянуть отложенные покупки валюты на три года, поможет снизить эффект, что уже заложено в цену, подтвердил Антон Табах. Хотя, допустил он, намерение ЦБ выкупить примерно половину профицита счета текущих операций может оказать давление на рубль с середины года.

Также, комментируя предстоящее решение Центробанка по ключевой ставке 8 февраля, управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию "Эксперт РА" констатировал, что с начала года инфляция растет даже более умеренными темпами, нежели ожидал ЦБ. А потому повышение ставки маловероятно.

По данным Росстата, за период с 22 по 28 января 2019г. инфляция составила 0,1% (против 0,2% неделей ранее), а с начала месяца — 1,0%. И по итогам января может достигнуть 5,0-5,1% г/г, вписавшись в рамки ожиданий.

Предстоящее заседание ЦБ РФ, оговорил Джон Харди, повлияет на рынок только при изменении политики регулятора, чего в этот раз не ожидается. Тем не менее, если посмотреть на последние месячные данные (да, данные с более высокой частотой могут показать замедление), то видно, что инфляция вернулась. Причем отсутствие более четких признаков замедления в ближайшее время, способно негативно повлиять на рубль, если Центробанк не поднимет тревогу. Хотя не стоит полагать, что небольшое изменение ставки было призвано заверить инвесторов в бдительности ЦБ относительно инфляции, уточнил главный валютный стратег Saxo Bank. Также оценивая бдительное отношение инвесторов к проблематике санкций против РФ, Михаил Поддубский ответил, что соответствующие риски для рубля в последние месяцы отошли на второй план. Однако, два законопроекта, предполагающие введение санкций в отношении нового госдолга РФ и ряда российских госбанков, по-прежнему лежат в Сенате США . Кроме того, согласно американскому законодательству, Вашингтон обязан реализовать второй раунд санкций за использование химоружия (по этому поводу продолжаются консультации между Госдепартаментом и Конгрессом, предельные сроки которых не регламентированы). Таким образом, говорить о нивелировании санкционных рисков для рубля, разумеется, рано, заключил эксперт.

Проверяемое соображение

Последующие санкции, скорее, подразумевают долгосрочные риски, связанные с действиями Конгресса по завершению расследования комиссии Мюллера, сформулировал Джон Харди. Тогда как ситуация вокруг ДРСМД, продолжил он, демонстрирует одну из ошеломляющих особенностей последних лет. Она заключалась в том, что рынок слабо реагирует на геополитические события. И хотя конкретный вопрос способен стать очень важным в долгосрочной перспективе, его краткосрочные последствия для финансовых рынков могут оказаться весьма ограниченными.

Так или иначе, анонсированный США выход из Договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) уже со 2 февраля грозит ухудшить общий внешнеполитический фон и еще более усугубить двусторонние отношения с Россией. Тем более, что причиной выхода из договора Вашингтон назвал отказ Москвы уничтожить, нарушающую данный документ, ракету 9М729.

Но хотя представители США ссылаются на наличие доказывающих последний тезис разведданных, пояснил «Вести. Экономика» научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов , предоставленная ими информации извещала о ракетных запусках в те дни, когда таковые в России не производились. То есть, Вашингтон вводит в заблуждение мировую общественность.

Тогда как на брифинге 23 января в Кубинке, указал председатель ПИР-Центра , генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский , представители РФ наглядно продемонстрировали: хотя упомянутая ракета оказалась длиннее своего аналога — ракеты 9М728, к которой не предъявлялось претензий — эта разница обусловлена модернизацией боевого оснащения, а не тем, что она стала вмещать больше топлива и, значит, способна лететь дальше установленных ДРСМД пределов (от 500 до 5 тыс. км). Но американцы не хотят в это верить, одновременно, отказываясь ознакомить российскую сторону с теми же Мк41, сообщил Бужинский.

Помимо пусковых установок противоракет Мк 41, которые могут быть использованы для размещения крылатых ракет, как полагают в Москве, Вашингтон нарушает ДРСМД также в части применения ракет-мишеней и ударных беспилотников. Примечательно, что назвав контрдоводы российской стороны по ракете 9М728 «непроверяемыми», замгоссекретаря США Андреа Томпсон аргументировала необоснованность ответных претензий еще менее проверяемыми, но зато проверенными ссылками на то, что все системы в Соединенных Штатах «полностью соответствуют международным обязательствам» и это признают партнеры по НАТО

Между тем, вопреки традиционным заявлениям президента США Дональда Трампа о возможности заключения новой более выгодной сделки, в данной случае она, похоже, исключается. «Если Соединенные Штаты выйдут из ДРСМД и далее откажутся продлить СНВ-3 (срок действия истекает в 2021 г.), шансы на достижение некоего нового соглашения окажутся равны нулю!», — признал Сергей Рогов. По его словам, это приведет к окончательному развалу глобальной системы контроля над вооружением.

Правда, к практическим последствиям, считают эксперты, все это приведет не сразу. В том числе и потому, к примеру, что на сегодня Вашингтон не готов к масштабному развертыванию ракет средней дальности в той же Европе. Однако, уже через несколько лет они могут быть размещены, скажем, в Польше или балтийских странах. И тогда, предупредил замдиректора Института США и Канады РАН, генерал-майор запаса Павел Золотарев , Москве придется отказаться от прежней доктрины, ориентированной на нанесение ответных ударов, и сделать ставку на ударах упреждающих. Поскольку в таком случае подлетное время резко сократится: так, из Эстонии до Санкт-Петербурга ракета сможет долететь за 1 минуту, а до Москвы — за 3-4 минуты. И за это время уже невозможно будет осуществить действия по прослеживанию запуска, траектории и потенциальной цели ракеты, которые предшествовали бы ответному удару. А так как на систему упреждающего удара также перейдут американцы, общая ситуация станет непредсказуемой и чрезвычайно опасной.

Таким образом, у мировой общественности (и у рынков) имеется в запасе некий временной лаг. Но затем события будут раскручиваться с быстротой, упреждающей возможность практического противодействия поражающим, обезоруживающим, обезглавливающим — всех нас — ударам. И в этой связи, остается только подивиться «ошеломляюще» безмятежной реакции мировых политдеятелей, а также различных общественных и правозащитных организаций на односторонние шаги США по провоцированию глобальной военной угрозы.