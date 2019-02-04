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Российские фондовые торги открылись в плюсе 

Банки.ру + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Фондовые торги в РФ стартовали в понедельник в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи на 10:07 мск повысился на 0,02% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 522,26 пункта. Индекс РТС на этот же момент времени ушел в плюс также на 0,02% — до уровня 1 211,45.
«Текущая неделя для российского рынка будет отмечена полноценным стартом сезона отчетностей (во вторник результаты по МСФО представят «Роснефть» и «Северсталь», в четверг — ММК, НЛМК и «Магнит»). На горизонте ближайших нескольких сессий ориентируемся на диапазон 2500—2550 пунктов по индексу Мосбиржи, сегодня видим шансы на переход в верхнюю половину данного диапазона», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.
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