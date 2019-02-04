Российские фондовые торги открылись в плюсе

Фондовые торги в РФ стартовали в понедельник в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи

Индекс Мосбиржи на 10:07 мск повысился на 0,02% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 522,26 пункта. Индекс РТС на этот же момент времени ушел в плюс также на 0,02% — до уровня 1 211,45.