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09.01
Курс евро: рубль растёт к евро
RT на русском
+
ещё 1
1 час назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
На открытии торгов рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара вырос на 6 копеек — до 65,57 рубля.
Курс евро снизился на 4 копейки и составил 75,04 рубля.
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