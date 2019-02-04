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Курс евро: рубль растёт к евро 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
На открытии торгов рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 6 копеек — до 65,57 рубля.
Курс евро снизился на 4 копейки и составил 75,04 рубля.
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Рынки , Компании , Личный счет , Недвижимость , Экономика , Московская биржа , Евро , Доллар
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